Como, costante l’intensificazione del controllo del territorio: sono 35 le espulsioni dal mese di marzo ad oggi, solo ieri 3 gli accompagnamenti ai C.P.R.

(Mi-lorenteggio.com) Como, 5 aprile 2024 – L’intensificazione del Controllo del Territorio messo in atto dalla Polizia di Stato ha prodotto, dal 1 di marzo 2024, ben 35 provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri irregolari sul territorio dello Stato, soltanto nella giornata del 3 aprile u.s. sono stati accompagnati in tre C.P.R. diversi, Milano, Gradisca d’Isonzo e Potenza, tre cittadini stranieri irregolari.

In questi giorni le volanti, durante il loro quotidiano pattugliamento hanno rintracciato: un 33enne algerino, risultato irregolare e pregiudicato il quale, non appena scarcerato dalla Casa Circondariale di Como è stato accompagnato presso il CPR di Potenza; un 40enne marocchino, irregolare e pregiudicato è stato portato al CPR di Milano via Corelli ed infine un 18enne tunisino, irregolare e anch’egli pregiudicato, è stato accompagnato al CPR di Gradisca d’Isonzo (GO).

Nell’ultima settimana di marzo comunque, sono stati adottati provvedimenti ad altri due soggetti, l’espulsione per un 22enne egiziano, pregiudicato e un Ordine del Questore a lasciare il nostro paese in 7 giorni ad un suo connazionale di 20 anni.

Sono 35 in totale i provvedimenti di espulsione adottati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Como dal 1 di marzo 2024 tra, allontanamenti dall’Italia di cittadini comunitari, accompagnamenti nei vari CPR in attesa di essere imbarcati, accompagnamenti alla frontiera e Ordini del Questore, varie anche le nazionalità dei soggetti trattati, le nazioni appartenenti ai soggetti sono risultate essere Ghana, Tunisia, Georgia, Filippine, Algeria, Nigeria, Marocco e Albania.

L’incessante impegno della Polizia di Stato nel Controllo del Territorio ha prodotto anche risultati che coinvolgono soggetti responsabili di reati comuni infatti, ieri mattina, la la Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di armi, un italiano di 29 anni originario di Canosa di Puglia, residente a Cadorago (CO).

Il 29enne è stato controllato mentre percorreva a piedi via Cesare Battisti nelle vicinanze di Porta Torre, il nervosismo dell’uomo ha portato i poliziotti ad approfondire il controllo e la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno del suo marsupio un tirapugni in acciaio, considerato un’arma, in questo caso portata illegalmente.

E’ stato portato in Questura e denunciato in stato di libertà.

