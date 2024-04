MILANO È MEMORIA. RINASCE LA SEZIONE MILANESE DELLA ANEI 

Dopo 20 anni, i figli e i nipoti dei deportati rilanciano a Milano l’Associazione Nazionale Ex Internati nei lager nazisti

Locandina

Milano, 5 aprile 2024 – Dopo 20 anni rinasce la sezione milanese dell’Anei, l’Associazione Nazionale Ex Internati nel Lager Nazisti rilanciata dai familiari dei deportati e delle deportate nei campi di concentramento. Domani, sabato 6 aprile, alle ore 10 presso il Circolo di via De Amicis (al civico 17) si svolgerà la prima assemblea della ricostituita sezione. L’evento rientra nel palinsesto di Milano è Memoria, il progetto del Comune di Milano partito nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l’identità della città e che in questi anni ha sostenuto e promosso numerose iniziative grazie alla collaborazione di associazioni, cittadini e cittadine.



L’incontro di domani sarà aperto alle ore 10 dai saluti istituzionali del Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, da Gastone Gal dell’Anei nazionale e da Luca Gibillini, coordinatore del progetto Milano è Memoria. Seguiranno alle 10:30 i saluti delle associazioni e alle 11 la relazione del Presidente della neonata sezione, Marco Brando. La mattinata proseguirà con la conferenza del professor Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della Shoah e delle Deportazioni e l’intervento di Sveva Tedeschi, figlia dell’attore Gianrico Tedeschi. Dalle ore 12:30 sarà dato spazio al dibattito e alle conclusioni. L’evento sarà coordinato dal vicepresidente di Anei Milano, Luca Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre.