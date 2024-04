“Palestra di democrazia e ricchezza per formare le ragazze e i ragazzi come persone all’università della vita”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 aprile 2024. La mattina di giovedì 4 aprile 2024 la dirigente scolastica Fulvia Luconi e le docenti Emma Auriello, Cinzia Colonna, Cinzia Mendichino hanno accolto all’Auditorium dell’Istituto Mattei il Sindaco Andrea Orlandi insieme agli Assessori Paolo Bianchi, Nicola Violante ed Emiliana Brognoli, la consigliera e presidente della Commissione consigliare Antimafia e Legalità Clelia La Palomenta, il consigliere Vito Galliani e Carmen Meloni di ANED Milano.



Sono intervenuti in rappresentanza degli studenti:

i rappresentanti di classe degli studenti della 5CSIA (commemorazione Pietra d’inciampo di Pietro Meloni)

i rappresentanti di classe degli studenti della 5BTUR (progetto “Conoscere i lager”)

i rappresentanti di classe degli studenti della 1Ise (presenti il 25 marzo 2024 nel Parco della Legalità per la Giornata in memoria delle vittime innocenti di mafie)

i rappresentanti di classe degli studenti della 3BSIA (spettacolo teatrale “In quelle tenebre”)

i rappresentanti d’Istituto degli studenti che hanno organizzato la partecipazione dell’Istituto alla fiaccolata per la pace del 20 gennaio

gli studenti che hanno partecipato alla Conferenza a Villa Burba sulla Shoah il 25 gennaio sera

gli studenti che hanno partecipato al Teatro de Silva il 27 gennaio allo spettacolo “Destinatario sconosciuto”

i Ciceroni delle classi 3ATUR- 4ATUR-4BTUR.



La dirigente scolastica Fulvia Luconi si è complimentata con il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per i numerosi e importanti progetti che sono proposti alle scuole. Una grande attenzione verso il mondo della scuola che non sempre ha trovato in altre realtà.

Il Sindaco Andrea Orlandi si è così rivolto a dirigente e studenti: “Ringrazio la preside, il corpo docente e tutti i ragazzi e le ragazze dell’Istituto Mattei che hanno partecipato con attenzione e passione ai progetti proposti dall’Amministrazione comunale. Il mio augurio è che gli studenti e le studentesse si siano appassionati e innamorati della storia della nostra citta, che è inserita nei grandi movimenti della storia, come ad esempio avranno potuto verificare nei percorsi della memoria. Rho, come tutte le altre città, fa parte della storia e dei grandissimi fenomeni che studiamo sui libri, ma che nella realtà si calano sulle comunità e sulle singole persone. Un altro elemento importante d’insegnamento è che ognuno di noi può e deve essere protagonista. Essere cittadini significa partecipare alla vita democratica del proprio Paese, mettere il proprio mattoncino nella Casa del Bene Comune. Ci sono gesti che comportano pochi minuti, ma che sono di grande importanza, come quello di andare a votare. Invito tutti i ragazzi e le ragazze a documentarsi e ad andare a votare per le elezioni europee: il voto è l’azione principale del cittadino nella partecipazione alla vita democratica. L’Unione Europea affronta temi importanti come la pace e la guerra, le politiche ambientali, l’energia, i diritti umani e molto altro. Grazie ancora al Mattei e naturalmente anche alle altre scuole che da sempre sono sensibili sui temi legati alla memoria e alla legalità e che premettono agli studenti di avere queste opportunità perché costituiscono una palestra di democrazia e una ricchezza per formarli come persone all’università della vita”.



