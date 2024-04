PRESIDENTE TOTI INCONTRA SINDACO SALA, “GRAZIE A COMUNE DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA PER OSPITALITÀ CAMPAGNA PESTO IN DARSENA”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2024 – “A Milano per salutare il sindaco Beppe Sala prima di andare in Darsena, dove fino a domenica 7 aprile vi aspettano il nostro mortaio gigante, lezioni di pesto e degustazioni gratuite delle nostre deliziose trofie. Grazie al sindaco Sala, al presidente Attilio Fontana e alle loro amministrazioni per averci permesso di portare la Liguria e le sue eccellenze a Milano, dimostrando ancora una volta il forte legame tra le nostre regioni”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che oggi a Milano ha incontrato il sindaco Beppe Sala e tra poco sarà in Darsena per la tappa milanese della campagna “#Pesto, Masterpiece of Liguria”.