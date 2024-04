PwC accende i motori: a CityLife il primo evento dedicato alle auto storiche

Sabato 13 aprile, dalle 10.30 alle 16.30, sarà possibile ammirare 20 modelli d’epoca in un viaggio all’insegna del design automobilistico italiano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2024 – PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese, scalda i motori e rende omaggio al motorismo d’epoca con l’evento aperto al pubblico “Trofeo PwC – Stile italiano”, in programma sabato 13 aprile dalle 10.30 alle 16.30 nell’area pedonale del quartiere CityLife a Milano.

All’ombra delle Tre Torri, sarà possibile ammirare 20 automobili d’epoca di diverse marche appartenenti a varie epoche, dagli anni ‘50 agli anni ’90, per far vivere un vero viaggio all’insegna del design automobilistico italiano.

Le automobili, prestigiose ed esposte come vere opere d’arte, sono state selezionate grazie alla collaborazione della segreteria del Milano Historic Car Club e al team Pian Piano Arriviamo, gruppi molto attivi nell’organizzazione di raduni e manifestazioni ad ampia partecipazione.

Ai 20 piloti verranno aperte le porte della Torre PwC, disegnata dall’archistar Daniel Libeskind e denominata il Curvo per l’iconica forma concava, per poter ammirare la città di Milano da una prospettiva inedita. A seguire si terranno le premiazioni.

L’iniziativa “Trofeo PwC – Stile italiano” si inserisce nel più ampio programma di PwC che da anni è impegnata in un percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane in ambito culturale.

Andrea Toselli, Presidente e Amministratore di PwC Italia, commenta: “La nostra organizzazione conta ormai 9.000 professionisti che lavorano da 24 uffici sul territorio nazionale al fianco delle principali eccellenze del nostro Paese. Fra i nostri colleghi e clienti contiamo tanti appassionati di motori, ed è per questo che abbiamo deciso di omaggiare lo “Stile italiano” con un evento aperto alla comunità. Un’occasione per valorizzare la creatività del Made in Italy e l’estro che, anche grazie alle quattro ruote, hanno reso il design italiano apprezzato in tutto mondo.“

Redazione