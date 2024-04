SPORT. ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE, ONLINE LA PIATTAFORMA PER RICHIEDERE GLI SPAZI SCOLASTICI DI CITTÀ METROPOLITANA PER ATTIVITÀ EXTRA DIDATTICHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2024 – È attiva la piattaforma online attraverso cui associazioni e società sportive possono richiedere la concessione temporanea di palestre e altri spazi degli istituti scolastici messi a disposizione da Città Metropolitana per svolgere attività sportiva in orario extra didattico, per l’anno scolastico 2024/2025.

Le domande dovranno essere inviate al link (comune.milano.it)

Si accede alla piattaforma tramite SPID o CIE.

Le associazioni e le società sportive interessate hanno tempo fino alle ore 12 del 20 maggio 2024, per presentare la propria richiesta.