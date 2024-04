Torna l’edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 5 aprile 2024 – Magnifici saloni, affreschi, tesori nascosti. Parchi e giardini fioriti, con sculture, fontane e giochi d’acqua: è in arrivo la 22° edizione di Ville Aperte in Brianza, l’eccezionale opportunità “made in Brianza” di visitare dimore storiche non sempre accessibili al pubblico. I visitatori potranno scoprire le molteplici “trame di bellezza” (che sarà anche il leitmotiv di quest’anno) in una nuova doppia edizione, ricca di novità ed iniziative. L’edizione primaverile è in programma il 27 e 28 aprile, il 1° maggio, il 4 e 5 maggio 2024, e ad essa seguirà l’edizione Autunno, prevista per i weekend dal 14 al 29 settembre 2024. Saranno una trentina le ville di delizia che spalancheranno le proprie porte per l’edizione primaverile, in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta di un patrimonio storico che coinvolge ben 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. Gioielli architettonici costruiti a partire dal XVI al XIX secolo, immersi nella natura, le ville di delizia nascono come dimore di villeggiatura in cui l’aristocrazia milanese e brianzola si dedicava a feste, balli, battute di caccia, salotti letterari, momenti di svago e spensieratezza. Quest’anno è stata scelta Villa Borromeo ad Arcore come villa rappresentativa dell’edizione 2024, che vi aspetta il primo sabato di apertura per inaugurare assieme l’edizione Primavera. L’appuntamento con Ville Aperte in Brianza propone un ricco programma di visite guidate, eventi collaterali, proposte di svago e divertimento all’insegna della bellezza e della cultura, alla scoperta del patrimonio storico ed artistico del territorio.