Ultimata asfaltatura di via Milano al Villaggio Brollo

Prossimi interventi sugli asfalti di via Turati e via Adamello

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 5 aprile 2024. Sono stati completati in 48 ore i lavori di riasfaltatura della via Milano in frazione Villaggio Brollo. Un intervento di ripristino del manto stradale che era stato programmato già da diverse settimane e che è diventato particolarmente urgente dopo le continue e copiose piogge cadute nel mese di marzo. L’intervento programmato, che era calendarizzato per martedì mattina, è stato prontamente eseguito dall’impresa incaricata, che ha provveduto alla scarificazione, al ripristino del sottofondo con una base di circa 10 cm, rafforzata e poi con la stesura del tappetino di usura, dall’intersezione con la via Boccaccio fino al confine territoriale del Comune di Solaro. I lavori hanno avuto un costo complessivo di 61mila euro. “Era un lavoro in programma da tempo per il quale si è cercato di reperire le risorse economiche necessarie per l’affidamento dell’incarico” -spiega il Sindaco Roberto Crippa. Nell’elenco delle priorità sulla manutenzione dei manti stradali nei prossimi mesi sarà la volta di via Turati e di via Adamello in frazione Dal Pozzo.

“Riguardo alla via Milano al Villaggio Brollo -aggiunge il Sindaco Roberto Crippa- ho avviato una interlocuzione con Anas per valutare l’opportunità, prevista a norma di legge, che quel tratto di strada che attraversa due Comuni e due province e collega due strade Provinciali, venga presa in carico proprio da Anas al fine di garantirne una manutenzione adeguata che, per volumi e tipologia di traffico, prevalentemente pesante e di collegamento tra aree industriali della zona, non ritengo giusto venga ulteriormente sopportata dal Comune di Ceriano Laghetto”.

Redazione