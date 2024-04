Valcepina e Rocca (Fd’I): attorno al CPR di via Corelli una pericolosa propaganda della sinistra

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 aprile 2024 – A seguito di un sopralluogo eseguito questa mattina presso il CPR di via Corelli, gli esponenti di Fratelli d’Italia, Chiara Valcepina (Consigliere regionale), Francesco Rocca (Consigliere comunale) e Davide Rocca (Consigliere del Municipio 4), dichiarano: “Attorno al CPR c’è una pericolosa propaganda della sinistra che non tiene conto del difficile e quotidiano lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, dalle operatrici e dagli operatori del CPR a cui va la nostra solidarietà e vicinanza perché hanno a che fare con situazioni delicate e con individui che si sono macchiati di gravi reati compiuti sul territorio nazionale.

Le battaglie ideologiche che si riassumono con le passerelle strumentali e lo slogan “No Cpr” sono dannose perché non generano concrete alternative.

Chiudere i Cpr per lasciare a spasso pregiudicati liberi di compiere altri reati?

È questa la soluzione della sinistra?

Le procedure di espulsione hanno avuto un’accelerazione anche grazie agli accordi siglati dal Governo con alcuni paesi del nord Africa; potenziare le strutture dei CPR per favorire i rimpatri di coloro che sono in Italia illegalmente e hanno compiuto gravi reati è la ricetta giusta.”