CECCHETTI (LEGA): “MILANO BOICOTTA SCULTURA DONNA CHE ALLATTA? BENE RICHIESTA COMUNE DI CINISELLO DI POTERLA OSPITARE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2024 – “È assurda e contro ogni logica la decisione della Commissione del Comune di Milano di boicottare la scultura della donna che allatta, realizzata dall’artista Vera Omodeo, in quanto esprime valori non universalmente condivisibili.

Vorremmo davvero comprendere come e perché una madre che allatta il proprio figlio possa urtare la sensibilità di qualcuno. Siamo lieti che il comune di Cinisello Balsamo, attraverso il sindaco leghista Giacomo Ghilardi, abbia invece manifestato pubblicamente l’intenzione di ospitare e valorizzare questa opera artistica e i valori che rappresenta e veicola. Condivido le parole del nostro sindaco Ghilardi quando afferma che ‘La maternità, in quanto simbolo della vita, dell’amore più puro e della famiglia, merita di essere celebrata e condivisa senza riserve’. Siamo con il sindaco di Cinisello!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione