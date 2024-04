Como, anziano borseggiato del portafoglio in centro citta: un arresto

(Mi-lorenteggio.com) Como, 6 aprile 2024 – La Polizia di Stato, in perfetta sinergia con una delle pattuglie dell’Esercito Italiano, che a Como sono impiegate nel pattugliamento congiunto del territorio con le altre Forze dell’Ordine nell’operazione “Strade Sicure”, ha arrestato un marocchino di 18 anni, irregolare, con precedenti e svariati alias. Il giovane è ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso di un portafogli ad un anziano cittadino comasco che passeggiava in centro storico.

Il 18enne, trovato in possesso di un cellulare risultato rubato ad altra vittima nei giorni scorsi a Cuneo e di una modica quantità di stupefacente, è stato denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per il possesso di droga.

Sotto uno degli alias risultava gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano nel mese di marzo 2024.

Condotto in carcere a disposizione del Pm di turno.

Parte degli effetti personali sono stati poco dopo recuperati.

E’caccia al complice da parte dei poliziotti delle Volanti.

Redazione