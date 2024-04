MILANO ART WEEK. INAUGURA DOMANI PRESSO LA CITTADELLA DEGLI ARCHIVI LA MOSTRA COLLETTIVA “WANDERING OUT INTO THIS GREAT UNKNOWN”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2024 – Inaugura domani, domenica 7 aprile, alle ore 17, la mostra collettiva “Wandering out into this great unknown” ideata e organizzata dall’associazione culturale Isorropia Homegallery, con la partecipazione di Ribot Gallery, presso la Cittadella degli Archivi di Milano, in via Gregorovius 15.

Saranno presenti all’inaugurazione l’assessora ai Servizi civici, Partecipazione e Trasparenza, Politiche del decentramento del Comune di Milano, Gaia Romani, e la presidente del Municipio 9 Anita Pirovano.

Il progetto espositivo, all’interno del palinsesto della Milano Art Week e a cura di Domenico de Chirico, riunisce opere di quattro artisti contemporanei: Olivia Bax, Michele Bubacco, Bénédicte Peyrat e Davide Serpetti.

“Wandering out into this great unknown” si discosta dai processi scultorei ordinari, spingendosi dentro e fuori dal modellato. È possibile infatti trovare le sculture fatte di pieni e di vuoti di Oliva Bax (Singapore, 1988, vive e lavora a Londra) che stimolano lo spettatore ad indagare più da vicino così da poter accuratamente muovere lo sguardo da una cavità all’altra; Michele Bubacco (Venezia, 1983) con il suo “metabolismo pittorico” espelle continuamente tutto ciò che riguarda il suo subconscio immaginifico, privilegiando la libera ricerca di traiettorie sempre nuove e sorprendenti, mediante un’improvvisazione di carattere sensoriale; Bénédicte Peyrat (Parigi, 1967, vive e lavora in Borgogna, FR e Karlsruhe, DE) dispiega la sua pittura attraverso due modi di viverla e di intenderla completamente diversi tra loro: da un lato quello più immediato e istintivo, fortemente connesso ad una visione quasi ancestrale della creazione artistica, dall’altro quello legato ad un immaginario classico, con un’idea più meditativa dell’atto del dipingere; infine, Davide Serpetti (L’Aquila, 1990, vive e lavora tra Milano e L’Aquila), indagando la relazione che intercorre tra icone e potere, considera la psiche umana, per dirla con Carl Gustav Jung, come “una totalità conscia e inconscia allo stesso tempo”, caratterizzata da una parte di luce e una di ombra che andrebbero armoniosamente integrate. Nella sua pratica pittorica, ciascuno degli elementi caratterizzanti funziona come una forma iconografica, uno scopo, un ideale, un’emozione e ciò gli consente di esplorare il concetto di natura umana nella sua interezza.



La Cittadella degli Archivi di Milano è un polo archivistico meccanizzato che ospita documenti del Comune di Milano. Sito in zona Niguarda, custodisce oltre 2,5 milioni di pratiche e fascicoli di interesse storico, sociologico, culturale e amministrativo prodotti da enti pubblici e privati, nonché decine di migliaia di pratiche prodotte dagli uffici comunali ogni anno. Con una capienza di circa 70 km lineari, la Cittadella degli Archivi è uno degli archivi meccanizzati più grandi d’Europa. Attraverso l’utilizzo di una sofisticata e moderna tecnologia la Cittadella ha dato inizio a un processo di dematerializzazione dei documenti al fine di garantire una preservazione migliore rispetto al supporto cartaceo e un accesso più diretto alla consultazione. In un processo di riqualificazione, la Cittadella avvia la produzione di una serie di mostre e opere artistiche basate sul patrimonio documentale in proprio possesso.

www.comune.milano.it/comune/cittadella-degli-archivi



Isorropia Homegallery è un’associazione culturale no profit, con sede a Milano. Si occupa della promozione e della diffusione dell’arte, in tutte le sue forme, consentendo la conoscenza dei fenomeni più contemporanei, che si manifestano attraverso modalità multidisciplinari (dall’arte visiva a quella multimediale). Gli scopi associativi vengono perseguiti tramite l’ideazione e l’organizzazione di eventi, mostre e iniziative volte alla sensibilizzazione del pubblico verso il mondo dell’arte. La promozione degli artisti, prevalentemente emergenti e giovani, ma anche affermati, si effettua mediante la sovvenzione e il sostegno dei loro progetti ricorrendo anche alla collaborazione con le gallerie che li rappresentano, favorendone l’incontro e il reciproco scambio di esperienze. Ad oggi, sono state organizzate oltre 50 mostre.

www.isorropiahomegallery.org



RIBOT Gallery nasce nell’aprile del 2015 da un’idea di Monica Bottani, con lo scopo di arricchire, attraverso mostre di artisti internazionali ed emergenti, il panorama dell’arte contemporanea a Milano. Nell’ambito dei linguaggi contemporanei che spaziano dalla pittura alla scultura, dalle installazioni alla fotografia fino ai nuovi media, le mostre ospitate in galleria sono principalmente delle personali di artisti stranieri che presentano per la prima volta le loro opere in Italia. Ogni mostra è caratterizzata inoltre da uno special project, spesso un’edizione / multiplo in tiratura limitata, che l’artista realizza appositamente per l’esposizione milanese. L’intento è quello di creare un’occasione di dialogo tra artista e gallerista, teso a superare il concetto di “contenuto” e “contenitore”, di opera d’arte e spazio espositivo, fine a sé stesso. L’ambiente della galleria in via Enrico Nöe 23 è una location su due piani che gli artisti sono chiamati a ridefinire di mostra in mostra, un luogo aperto al dialogo con un pubblico composto sia di collezionisti che di appassionati.

www.ribotgallery.com

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA

WANDERING OUT INTO THIS GREAT UNKNOWN

8 aprile – 31 maggio 2024

Opening: martedì 7 aprile 2024, ore 17-20, solo su invito

Sede: Cittadella degli Archivi, Via Ferdinando Gregorovius, 15, Milano

Contatti: info@isorropiahomegallery.org

Orari: dal lunedì al venerdì ore 10-19

Ingresso gratuito previa registrazione