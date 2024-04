Politecnico di Milano: più di 15.000 ragazze e ragazzi per l’Open Day 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2024 – Oltre 15.000 studenti hanno affollato il campus di Piazza Leonardo del Politecnico di Milano per l’Open Day, desiderosi di scoprire le opportunità formative dell’ateneo, dalle lauree triennali e magistrali ai dottorati di ricerca.

Durante l’evento, che si concluderà alle ore 16.00, i ragazzi hanno potuto toccare con mano il “mondo Politecnico” visitando gli stand interattivi, confrontandosi con docenti, ricercatori e studenti. Attraverso incontri dedicati, hanno potuto esplorare le sfide concrete e innovative che attendono gli architetti, i designer e gli ingegneri del futuro.

Inoltre, è stata presentata la nuova laurea triennale in Interaction Design, un percorso all’avanguardia che prepara gli studenti ad affrontare sfide digitali e fisiche, offrendo una formazione completa e trasversale e lavorando su sistemi Internet of Things, basati sui Big Data e algoritmi di intelligenza artificiale. Con competenze nel design dell’interazione, programmazione, elettronica e altro ancora, i laureati e le laureate potranno intraprendere una varietà di ruoli professionali, dallo User Experience Designer al designer di Prodotti Interattivi. In particolare, potranno progettare l’interazione tra utenti e prodotti o sistemi, concentrandosi su come gli utenti interagiscono con un determinato dispositivo o servizio, cercando di rendere l’esperienza più intuitiva, efficace e gradevole.

L’Open Day del Politecnico di Milano si conferma così un evento per guidare i futuri studenti verso percorsi accademici di eccellenza e per promuovere la cultura dell’innovazione e della ricerca nel campo dell’architettura, del design e dell’ingegneria.

Alla giornata in presenza seguiranno due settimane di presentazioni online dei corsi di studio di laurea e di laurea magistrale, dei servizi agli studenti e dei Poli territoriali dall’8 al 23 aprile.

