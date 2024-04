Simone Verni (M5s): “SERGIO COSTA A PAVIA: L’AMBIENTE E L’ASCOLTO AL CENTRO”

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 6 aprile 2024. Simone Verni (Coordinatore Provinciale M5S Pavia): “Ringrazio di cuore le GEV, i comitati territoriali per il PGT e tutti i cittadini che hanno preso parte a questa bellissima occasione di ascolto e confronto su ambiente e salute.

Il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa è il ministro che ha inserito la tutela dell’ambiente all’interno della Costituzione italiana, un segnale importante perché di grande attenzione a quanto accade all’interno del territorio pavese, provincia dove la tutela dell’ambiente e della salute vengono troppo spesso colpevolmente sacrificati.

Con l’on Sergio Costa abbiamo avuto l’opportunità di affrontare diverse tematiche, a cominciare dal devastante impatto che il consumo di suolo sta avendo sul nostro territorio, in particolare relativamente al nuovo PGT del Comune di Pavia, con l’intervento del Consigliere comunale Vincenzo Nicolaio e la partecipazione dei Comitati cittadini.

Come hanno sottolineato il consigliere comunale Vincenzo Nicolaio e il candidato sindaco Michele Lissia, il PGT è uno strumento di programmazione fondamentale per un Comune perché pone le basi del vivere della comunità. Pertanto deve essere un’occasione di massima partecipazione dal basso, di ascolto e condivisione, mentre la Giunta Fracassi l’ha trasformato in uno strumento di chiusura financo di scontro con la comunità e i partiti della sua stessa maggioranza.

Il M5S ha a cuore queste tematiche e non ha paura ad aprirsi al confronto e all’ascolto delle istanze del territorio

È stata anche presentata la proposta di legge depositata dalla deputata Valentina Barzotti relativa al riordino nazionale delle Guardie Ecologiche Volontarie, che svolgono un servizio di fondamentale importanza per il nostro territorio. L’impegno del candidato sindaco Lissia e nostro è quello di firmare, se i pavesi ci daranno l’opportunità di amministrare la città, la convenzione con le GEV, convenzione che Fracassi, occorre ricordarlo, non ha voluto rinnovare.

La mattinata si è conclusa con la visita al banchetto di Lombardia SiCura in piazza della Vittoria per sottoscrivere la petizione a sostegno della sanità pubblica lombarda, affossata dai continui tagli del centrodestra.

Ringrazio, infine, la deputata Valentina Barzotti, l’eurodeputata Maria Angela Danzì e la senatrice Elena Sironi per avere dato il loro prezioso contributo all’evento”