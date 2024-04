Valcepina e Rocca (Fd’I): manifestazione NO CPR? Ennesima pericolosa propaganda della sinistra

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 aprile 2024 – A seguito di un sopralluogo eseguito ieri mattina presso il CPR di via Corelli, gli esponenti di Fratelli d’Italia, Chiara Valcepina (Consigliere regionale), Francesco Rocca (Consigliere comunale) e Davide Rocca (Consigliere del Municipio 4), dichiarano: “La manifestazione contro il CPR degli anarchici, centri sociali, esponenti della sinistra milanese e nazionale, è pericolosa propaganda.

Questi signori continuano a non tenere conto del difficile e quotidiano lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, dalle operatrici e dagli operatori del CPR a cui va la nostra totale solidarietà e vicinanza perché hanno a che fare con situazioni delicate e con individui che si sono macchiati di gravi reati compiuti sul territorio nazionale.

Le battaglie ideologiche che si riassumono con le passerelle strumentali e lo slogan “No Cpr” sono dannose perché non generano concrete alternative.

Chiudere i Cpr per lasciare a spasso pregiudicati liberi di compiere altri reati?

È questa la soluzione della sinistra?

Le procedure di espulsione hanno avuto un’accelerazione anche grazie agli accordi siglati dal Governo con alcuni paesi del nord Africa, potenziare le strutture dei CPR per favorire i rimpatri di coloro che sono in Italia illegalmente e hanno compiuto gravi reati è la ricetta giusta.”

Redazione