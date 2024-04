Allianz Milano parte forte, ma non basta, vince Perugia 3-1

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 aprile 2024 – Ci prova Allianz Milano a spaventare Perugia, un po’ ci riesce anche e porta a casa il primo set. Ma la Sir Susa Vim ma non è una squadra che si spaventa a lungo. Anzi, ferita nell’orgoglio sfodera due set perfetti e torna davanti. Il muro umbro diventa invalicabile anche per il samurai meneghino, chiamato in panchina da coach Roberto Piazza. Il quarto set, con un pimpante Mergarejo è bello combattuto, ma sono gli umbri a festeggiare con merito al termine di gara tre. La serie di semifinale play off torna in svantaggio per Allianz Milano che è chiamata all’ennesima impresa tra le mura amiche, giovedì alle 20.30, ancora in diretta Rai Sport, per arrivare alla gara 5 di questa splendida sfida.

Piazza mette il suo consueto 6+1, con Porro in diagonale a Ferre Reggers, il più giovane della sfida, laterali Kaziyski e Ishikawa, al centro Vitelli e Loser e Catania libero. Risponde Lorenzetti con Giannelli e Ben Tara, Plotnytskyi e Semeniuk schiacciatori, Flavio e Russo al centro e Colaci libero



Primo set.

Reggers (farà 6 punti in questo parziale) mette subito un muro su Ben Tara, ma si parte tanto per cambiare in equilibrio assoluto. Porro assistito dalla ricezione, che calerà invece nel corso del match, può sfruttare Loser, Giannelli gli attaccanti di palla alta. Ace di Kaziyski, ancora lui, a rompere gli equilibri, anche perché Semeniuk si fa poi murare la pipe e sul 4-7 Lorenzetti ferma il gioco. Recupero immediato della Sir: 6-7. Allianz riesce però a tenere il mini-break vivo sul turno di servizio. Due ricezioni difficili e ancora Semeniuk – che avrà modo di rifarsi durante il match – manda out, poi Ishikawa chiude e Milano vola 9-13. Altro errore Perugia e Lorenzetti ferma il gioco con Allianz a +5 (10-15). Entra Leon per Flavio in battuta. Sbaglia davvero tanto al servizio la Sir, con Allianz Milano che può così tenere il vantaggio. Si riavvicinano gli umbri con il servizio di Giannelli e Piazza ferma il gioco sul 19-22. Un diagonale di Ishikawa fa il 24 e Milano ha 4 setpoint, ne basta uno: ace di Porro e si va al cambio di campo.

Secondo set. Perugia vuole subito rimettere le cose in parità e si affida al servizio di Plotnytskyi con un ace, poi Semeniuk chiude un’azione prolungata: 3-0 e Piazza chiede un immediato time out. Milano fa il primo punto con Kaziyski sul 4-1 e anche il secondo 4-2. Gestisce bene ogni pallone Perugia, mura e Ishikawa fatica a mettere a terra la palla. Piazza si gioca così il suo secondo tempo già sul 4-8. Punto da circoletto rosso di KK con la pipe del 7-10. Allunga però ancora la Sir Susa con Semeniuk e un po’ di fortuna per il 10-15. Doppio cambio Milano, dentro Dirlic e Zonta sul 10-17. Ace di Semeniuk, c’è solo Perugia in campo. Dentro Mergarejo per Ishikawa con gli umbri a +8 19-11. Rientra Ishikawa e trova l’ace del 22-16. Chiude la Sir 25-18. Pesano sul parziale i 4 muri perugini a 0 e i 3 ace a 1.

Terzo set. Si riparte in equilibrio. Allianz approfitta di un paio di distrazioni di Perugia: 3-4, ma la Sir ribalta subito 5-4. Azione lunghissima chiusa da un muro di Vitelli 7-7, altro rally prolungato, ma l’attacco di Yuki è fuori: 8-7. Milano fatica a chiudere i punti. Time out Piazza sull’11-8, ma il trend non cambia, con gli ospiti che non hanno mai un cambio palla sicuro e Perugia ne approfitta. Doppia sostituzione Milano sul 13-8 Sir. La squadra di Piazza si ferma e non riesce più a macinare il suo gioco. Perugia arriva al 20-10 e poi chiude il parziale con un perentorio 25-13. Ben Tara, infermabile mette 8 punti nel parziale.

Quarto set. Ci deve provare Milano, l’ace di Vitelli dà la carica ai suoi 1-2. Ribalta subito la Sir 3-2 dopo un’altra azione lunga. Doppio muro di Semeniuk su Ishikawa 6-3 e time out Piazza. Dentro Mergarejo per il samurai giapponese sul 7-3. Azione di difficile lettura su attacco di Semeniuk, l’arbitro Cesare chiama il video check, 12-10 Perugia. Sul punto successivo Mergarejo si carica un po’ troppo e si prende un giallo. Fa però anche il 12-12 il cubano di Milano. Si va avanti punto a punto in grande equilibrio. Perugia ferma Kaziyski e fa il break del 17-15, poi l’ace di Russo costringe Piazza a parlare con i suoi ragazzi. Sul 19-17 della Sir, dentro Piano per Porro, ma Allianz spreca un’occasione per tornare nel match. Arriva pure l’ace perugino del 21-17 e torna Ishikawa per Mergerejo. Ci prova Yuki a riportare sotto Allianz: 22-18. Ace di Porro 23-20. Semniuk si prende il primo match point. Chiude un implacabile Ben Tara 25-21

SIR SUSA VIM PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-1

(20-25, 25-18, 25-13, 25-21)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Flavio 11, Plotnytskyi 11, Leon, Semeniuk 16, Colaci (L), Ben Tara 24, Held, Russo 6, Ropret ne, Herrera ne, Solé ne, Toscani (L2) ne, Candellaro ne. All. Angelo Lorenzetti, 2° All. Massimiliano Giaccardi.

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Kaziyski 15, Vitelli 5, Reggers 13, Ishikawa 10, Mergarejo 5, Loser 5, Catania (L), Piano, Dirlic, Zonta, Colombo (L2) ne, Innocenzi, Starace ne. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.

Arbitri: Stefano Cesare (Roma), Andrea Giardini (Verona)

Note:

MVP: Ben Tara

Spettatori 4.821

Durata set 26’, 27’, 25’, 33’ per 1 ora e 51 minuti

Battute punto Perugia 4, con 18 errori, Milano 5, con 18 errori. Ricezione Perugia 42% (20%), Milano 45% (20%), Muri punto Perugia 14, Milano 6. Attacco punto Perugia 54%, Milano 43%.

Il commento di Agustin Loser

“Abbiamo iniziato molto bene, poi nel secondo e terzo set non abbiamo giocato come sappiamo. Loro hanno battuto molto bene, ma credo che il problema sia stato nostro, non puoi fare certi errori che abbiamo fatto quando giochi contro Perugia. Il quarto set siamo partiti sotto, ma ci abbiamo provato. Adesso dobbiamo pensare alla partita di giovedì, perché a me piace andare a gara cinque e ci dobbiamo provare con tutta la forza. Spero che il pubblico di Milano ci dia un aiuto”.