TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dall’8 al 14 aprile

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

8 – 14 aprile

8 aprile

18.00 Opening | Dan Graham. The Passing Time City

Triennale Milano presenta la mostra Dan Graham. The Passing Time City, a cura di Maurizio Bortolotti. L’esposizione nasce dalla collaborazione con Estate of Dan Graham e con l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici del Comune di Milano ed è resa possibile grazie ai prestiti di Lisson Gallery e di Galleria Massimo Minini, Brescia, e Francesca Minini, Milano. La mostra è un omaggio a Dan Graham (Urbana, 1942 – New York, 2022), riconosciuto come uno dei più importanti artisti a livello internazionale, oltre che come una delle figure più influenti del movimento concettuale. La mostra sarà aperta dal 9 aprile al 12 maggio 2024.

9 aprile – 1° maggio 2024

FOG Festival | Corpi Celesti – El Conde de Torrefiel

Esperienza a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Presso Cimitero Monumentale

I cimiteri sono città come tutte le altre: ci sono quartieri centrali e quartieri periferici, quartieri ricchi e quartieri poveri, persone note e meno note. In questa edizione di FOG, il visionario gruppo spagnolo El Conde de Torrefiel presenta un’audioguida tra storie e personaggi per una passeggiata individuale nel Cimitero Monumentale di Milano. I partecipanti scopriranno quali segreti si celano in questa città sopita seguendo un audio eclettico che li inviterà all’esplorazione di una scenografia in grado di essere inquietante ed emozionante, in cui numerose vite si sono succedute nel corso dei secoli e che ancora oggi potrebbe avere qualcosa da dire.

10 aprile

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

16.30 Presentazione volume | 4Rooms. Residency Design Project in Kastellorizo

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

La Società delle Api presenta il suo ultimo libro, 4Rooms (NERO, 2024), che ripercorre la realizzazione di un progetto di design d’interni creato nella casa a tre livelli Porta Rossa, nel centro del villaggio dell’isola greca di Kastellorizo nel 2022. Ispirata da 5Rooms – primo progetto di design residency avviato da Silvia Fiorucci – La Società delle Api ha lanciato un bando aperto per la creazione di quattro stanze a Porta Rossa, con l’obiettivo di individuare e premiare quattro progetti volti a rinnovare le camere da letto della residenza. Il progetto, curato da Annalisa Rosso, intendeva fornire sostegno al lavoro dei designer e alla creatività contemporanea, promuovendo al contempo il dialogo e lo scambio nel contesto della cultura mediterranea. Intervengono: Marco Sammicheli, Direttore Museo del Design Italiano, Triennale Milano; Silvia Fiorucci, Presidente e fondatrice, La Società delle Api; Annalisa Rosso, design specialist, curatrice del progetto 4Rooms; Lorenzo Gigotti, Head of Content e co-founder di NERO; Studio Brynjar e Veronika, designer; Phanos Kyriacou, designer; Und.studio, designer; Superpoly, designer.

18.00 Incontro | Archibò e Il libro immaginato. Comunicare a tutti attraverso un cartone animato

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa è un cartone animato inclusivo rivolto anche a bimbi sordi, ciechi, ipovedenti, autistici. Nel Libro immaginato – episodio della terza serie in arrivo sui canali tematici Rai – Archibò, geniale scimpanzé con la voce di Stefano Boeri, racconta come semplici immagini possano migliorare la comprensione di concetti complessi. Proprio come fa la Comunicazione Aumentativa Alternativa, focus dell’incontro che pone l’attenzione su inclusione e accessibilità di prodotti e servizi, su disabilità