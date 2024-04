Cesano Boscone – Lavori in corso in tutta la città

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche alcuni progetti innovativi che faranno di Cesano Boscone un esempio per tutta la Lombardia. Si punta alla qualità dei servizi e all’innovazione seguendo le linee guida dello sviluppo sostenibile

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 8 aprile 2024 – Cesano Boscone si estende su una superficie di circa 4 chilometri quadrati, uno dei quali destinato a verde fruibile, con veri e propri “polmoni” in ogni zona della città.

Come ogni realtà urbana necessita di un’attenzione continua, che non sempre è possibile garantire con tempestività per una serie di ragioni. Prima fra tutte c’è la scarsità di risorse o la limitazione di spesa, soprattutto nel passato recente, nonostante i bilanci fossero virtuosi. In secondo luogo, la manutenzione richiede ingenti investimenti perché l’Ente locale si deve occupare delle strade, delle aree verdi, dei parcheggi, degli edifici pubblici (comprese le scuole).

Un impegno che deve fare i conti anche con la disponibilità di personale tecnico, impegnato su più fronti, vista anche la scelta di non farsi sfuggire l’opportunità del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che mette a disposizione risorse significative per progetti innovativi come quelli che il Comune è riuscito a mettere in campo.

«La sfida degli ultimi anni – evidenzia il primo cittadino, Salvatore Gattuso – si è concentrata sul cogliere delle opportunità. Tutti noi abbiamo vissuto momenti terribili a causa dell’emergenza pandemica determinata dal Covid e per le conseguenze prima della guerra Russa-Ucraina e poi per i conflitti in Medio Oriente. Problemi che sembrano tanto lontani, ma che hanno inciso profondamente anche nella gestione dei progetti di manutenzione e per la realizzazione di nuove opere, così come per i servizi.

Sono, infatti, aumentati i costi delle materie prime, cosa che ha comportato un adeguamento degli investimenti necessari per eseguire i lavori programmati. A ciò occorre aggiungere – precisa Gattuso – le modifiche introdotte dalle norme, con il nuovo Codice degli appalti che ha stravolto alcune procedure.

Nonostante questo, la capacità e la professionalità del personale comunale, che ringrazio, ci ha permesso di far partire i cantieri programmati e di avviare le procedure per progetti innovativi, la cui complessità comporta inevitabilmente dei tempi lunghi».

L’amministrazione comunale ha infatti avviato progetti che guardano al futuro, per garantire a Cesano Boscone di continuare a essere una città accogliente, capace di ascoltare e dare risposte alla su comunità, in grado di scommettere sulle sue capacità ed energie.

«Così nascono progetti ambiziosi come il civic center, il parco dello sport, l’innovativo edificio dal punto di vista architettonico e progettuale che accoglierà piccoli da 0 a 6 anni e la piscina – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Pozza – che inizialmente sembrano impossibili, ma che giorno dopo giorno si concretizzano fino a ottenere i finanziamenti necessari. Non idee irrealizzabili, ma interventi concreti»

Redazione