Rovera inizia in top-10 il GT World Challenge 2024, ora la ELMS

Partenza a molla, duelli, e sorpassi: al volante della 296 GT3 il pilota ufficiale della Ferrari apre con il coltello fra i denti la Endurance Cup europea e conclude nono la 3 Ore di Le Castellet insieme ai compagni di squadra Pier Guidi e Rigon rimontando due posizioni rispetto al via. Per il trio di AF Corse – Francorchamps Motors sono i primi punti stagionali. Il driver varesino torna subito fra i Prototipi per inaugurare l’European Le Mans Series il 12-14 aprile a Barcellona insieme ai francesi Perrodo e Vaxiviere

(mi-lorenteggio.com) Varese, 8 aprile 2024. Alessio Rovera ha letteralmente iniziato con il coltello fra i denti il GT World Challenge Europe 2024. Al volante della Ferrari 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors, il pilota ufficiale del Cavallino ha concluso nono insieme ai compagni di marca Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon il primo round stagionale disputato domenica a Le Castellet. Durante le tre ore di gara, l’equipaggio italiano ha rimontato due posizioni rispetto all’undicesimo posto ottenuto in qualifica e Rovera è stato grande protagonista nel primo stint della corsa. Dopo una partenza “a molla”, il driver varesino ha duellato a lungo per la top-5 assoluta fra sorpassi e controsorpassi, dando spettacolo per l’intera prima ora nonostante ben quattro safety car impiegate dalla direzione gara. Soltanto uno sfortunato contatto subìto da una vettura rivale l’ha costretto a un fuoripista che nella seconda parte dello stint ha fatto retrocedere la Ferrari numero 51 in nona posizione. Rovera ha recuperato ancora risalendo ottavo prima di lasciare il volante a Rigon, che a sua volta lo ha poi ceduto a Pier Guidi nell’ultimo stint, che ha sancito il nono posto finale sotto alla bandiera a scacchi. Per il trio di piloti italiani il piazzamento in top-10 è valso i primi punti nel campionato, il cui secondo round sarà già cruciale nel definire gli equilibri di stagione: infatti, le sfide della Endurance Cup del GT World Challenge tornano a fine giugno in occasione della leggendaria 24 Ore di Spa, che assegna punteggio doppio.

Nell’immediato, però, Alessio attende un nuovo esordio stagionale, quello nella European Le Mans Series, il cui primo atto è in programma già il prossimo weekend (12-14 aprile) alla 4 Ore di Barcellona a seguire i test ufficiale di inizio settimana. Non c’è dunque un attimo di tregua e nell’occasione Rovera ritorna in azione fra i Prototipi: ad attenderlo è pronta la Oreca 07 motorizzata Gibson numero 83 preparata dal team AF Corse, condivisa in equipaggio con François Perrodo e Matthieu Vaxiviere e iscritta in classe LMP2 Pro-Am. Proprio insieme ai due francesi il 28enne varesino si è imposto in Spagna lo scorso anno, ma alla 4 Ore di Aragon (fu un successo decisivo per il titolo 2023 dei due transalpini), e durante l’inverno ha poi partecipato all’Asian Le Mans Series. In tutto la 4 Ore di Barcellona attende al via 43 vetture, fra queste ben 22 sono i prototipi LMP2. Il primo round della ELMS 2024 sul circuito del Montmelò prende il via venerdì 12 aprile alle 11.50 con le prime prove libere e prosegue con il bronze test delle 16.20. Sabato alle 10.10 si disputano le FP2, mentre alle 15.30 spazio alle qualifiche della LMP2 Pro-Am. La gara scatta domenica alle 11.30 con diretta streaming sul sito ufficiale www.europeanlemansseries.com .­

Rovera ha dichiarato: “Alla partenza di Le Castellet sono riuscito a effettuare cinque sorpassi e ho chiuso il primo giro in sesta posizione, iniziando una lunga fase nella quale ho dato il massimo all’interno di un gruppo di testa molto competitivo come di regola nel GT World Challenge. Ho fatto del mio meglio per sfruttare appieno le potenzialità della nostra 296 GT3 al Paul Ricard, dove abbiamo sofferto maggiormente in termini di velocità di punta sui lunghi rettilinei. Iniziamo comunque il campionato con una solida top-10 e i primi punti in classifica, possiamo migliorare e cercheremo di farlo già nel prestigio della 24 Ore di Spa. Nel frattempo arrivano immediatamente gli impegni con il prototipo LMP2 nella ELMS, cercherò di dare il massimo anche a Barcellona e sarà un piacere tornare a lavorare insieme alla squadra e ai miei compagni di equipaggio, si punta in alto”.

GT World Challenge Endurance Cup: 7 aprile 3 Ore di Le Castellet; 29-30 giugno 24 Ore di Spa; 28 luglio 3 Ore del Nurburgring; 22 settembre 3 Ore di Monza; 23 novembre 6 Ore di Jeddah

FIA WEC: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans; 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain

European Le mans Series: 14 aprile 4 Ore di Barcellona; 5 maggio 4 Ore di Le Castellet; 7 luglio 4 Ore di Imola; 25 agosto 4 Ore di Spa; 29 settembre 4 Ore del Mugello; 19 ottobre 4 Ore di Portimao

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it