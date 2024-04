PRESENTATO A ROMA IL LIBRO DI MARIO MANTOVANI “VENT’ANNI DI CIVILTÀ. RIFLESSIONI SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO”

RELATORI L’ON. TOMMASO FOTI ED IL SEN. MARCELLO PERA

(mi-lorenteggio.com) Roma, 10 aprile 2024 – In una gremita sala di Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati, si è svolta la presentazione del libro “Vent’anni di civiltà” del Sen. Mario Mantovani, in libreria dal 1° dicembre scorso per Santelli editore. Sono intervenuti l’On. Tommaso Foti e il Sen. Marcello Pera, autore della prefazione del saggio, alla presenza di molti parlamentari del Gruppo di Fratelli d’Italia e rappresentanti delle Istituzioni. Tra i partecipanti i parlamentari lombardi di Fratelli d’Italia, on. Cristina Almici, on. Paola Maria Chiesa, on. Novo Umberto Maerna, on. Lucrezia Mantovani, on. Andrea Mascaretti, on. Andrea Pellicini, on. Fabio Pietrella e i consiglieri regionali della Lombardia, Giorgio Bontempi e Marcello Ventura.

Nel 2003, da parlamentare europeo e relatore nell’anno Europeo della Disabilità, Mantovani fu artefice e promotore dell’innovativa proposta di legge che istituì la figura dell’amministratore di sostegno. Il libro propone un’analisi legge 6/2004, a vent’anni dalla sua approvazione, dal suo iter legislativo all’applicazione, con la finalità di stimolare anche interventi migliorativi.

Come ha sottolineato il Sen. Pera, la legge ha piantato un solido pilastro, che oggi è possibile rivedere con l’esperienza che nel frattempo si è accumulata.

“L’iter parlamentare fu spedito e la proposta d’avanguardia fu di esempio per altri Paesi europei, che successivamente hanno mutuato l’istituto giuridico innovativo italiano.

La legge è stata in grado di ridurre ai minimi termini lo statuto di interdizione e quindi la perdita assoluta dei diritti propri dell’essere umano. È stata un traguardo di civiltà, che ha ridato dignità alle persone fragili”, ha evidenziato l’autore.

“L’interdizione costituiva un provvedimento quasi sempre irreversibile e l’interdetto perdeva ogni forma di autonomia gestionale e, di fatto, la propria identità. Per questa ragione la legge sull’amministrazione di sostegno è ancora oggi di grande valore umano.

Sono onorato – ha concluso Mantovani – dell’autorevole presenza delle Istituzioni intervenute oggi, in particolare ringrazio il Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti, e il sen. Marcello Pera, già Presidente del Senato. È un’importante testimonianza di quanto sia sentita questa legge”.

V. A.