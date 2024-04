Rilevamenti sui contatori della rete idrica

Rilevamenti sui contatori della rete idricaTecnici nelle case per un monitoraggio. I cittadini prestino attenzione: non chiedono denaro né alcun tipo di pagamento



Rho, 10 aprile 2024 CAP Holding Spa ha avviato con l’inizio di aprile una nuova campagna di rilevamento degli allacciamenti acquedottistici che interessa il territorio di Rho. Tecnici esperti compiranno rilievi per ottenere un quadro informatizzato delle tratte di derivazione d’utenza acquedottistiche nel territorio della Città Metropolitana di Milano, sulla base del Piano di miglioramento KPI che prevede riduzione delle perdite idriche, modellazione avanzata, sostituzione delle reti vetuste, smartizzazione dei contatori e ingegnerizzazione delle reti. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea-NEXTGENERATIONEU – PNRR. L’attività prevede di geolocalizzare le tratte di allacciamento (prevalentemente in area pubblica) oltre che i punti di fornitura (prevalentemente in proprietà privata).Sui punti di fornitura ci si limiterà a semplici ispezioni con rilevamento dati delle componenti impiantistiche all’interno degli alloggiamenti dei contatori. Non sono previsti lavori/manomissioni degli impianti o degli alloggiamenti né richieste di disponibilità per interventi oltre il perimetro definito. L’operatore sarà munito di regolare tesserino di riconoscimento: dovrà rilevare esclusivamente la nicchia contatore e i relativi misuratori. In nessun caso chiederà ai cittadini denaro né altre forme di pagamento. Il servizio è totalmente gratuito. Il servizio è affidato alla GEOCOMP s.r.l.I rhodensi che, trovandosi di fronte a una ispezione, volessero verificare l’appartenenza dei tecnici alla suddetta società per conto di CAP possono chiamare ilServizio Clienti al Numero Verde 800 428428, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.