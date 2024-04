Al No’hma arriva “Lives” con Nicolas Ballario e Rodrigo D’Erasmo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2024 – Il nuovo appuntamento delle Domenica Speciali allo Spazio Teatro No’hma è domenica 14 aprile alle ore 17. In questa occasione il palinsesto di via Orcagna presenta uno spettacolo che racconta i moderni grandi protagonisti della scena artistica internazionale e le loro vite estreme il tutto accompagnato da una colonna sonora esclusiva.

Lo spettacolo si chiama “Lives” ed è il format ideato da Nicolas Ballario, esperto d’arte contemporanea, volto di Sky Arte e voce di Radio Rai, e Rodrigo D’Erasmo, polistrumentista e compositore, membro degli Afterhours.

Per la Domenica Speciale allo Spazio Teatro No’hma “Lives” racconta la funambolica vita e l’irresistibile opera di Maurizio Cattelan, artista tra i più famosi, amati e controversi dei nostri tempi.

“Un modo del tutto nuovo di raccontare questo mondo artistico che cerca nelle vicissitudini personali dei protagonisti il germe dell’arte e la musica si trasforma in punteggiatura e ritmo del racconto”- spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro.

“L’arte contemporanea sembra un mondo difficile da decifrare, lontano, elitario. Sembra! Infatti se si ha la curiosità di avvicinarsi si possono scoprire tanti nuovi punti di vista sul mondo. Come? Attraverso la vita da rockstar dei grandi nomi dell’arte contemporanea” – spiega Nicolas Ballario.

Ballario e D’Erasmo con “Lives” mettono in scena di volta in volta uno spettacolo sui generis, una sorta di “romanzo musicale”, strutturato in un racconto incalzante dove vengono mostrate le opere spiegandone i dettagli. Tra parole e musica, si svela il “dietro le quinte” dell’arte e di artisti come Jean-Michel Basquiat, Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Louise Bourgeois, Keith Haring, Yoko Ono e molti altri.

Con Ballario e D’Erasmo sul palco anche Mario Conte e Carmine Iuvone.

La Domenica Speciale di domenica 14 aprile sarà trasmessa in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a nohma@nohma.it.

14 aprile 2024 – ore 17

DOMENICA SPECIALE – STAGIONE 2023/2024 IN VIAGGIO

LIVES – MAURIZIO CATTELAN

di Nicola Ballario e Rodrigo D’Erasmo

con

Nicolas Ballario

Rodrigo D’Erasmo

Mario Conte e Carmine Iuvone

Redazione