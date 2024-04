CONSIGLIO COMUNALE. CASA, APPROVATO IL PIANO ANNUALE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI 2024

Milano, 11 aprile 2024 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna il “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali per la città di Milano”. Il documento definisce il numero di case popolari che potranno essere assegnate nei prossimi mesi attraverso i relativi bandi e numerose politiche abitative pubbliche.

Sono 1.400 gli appartamenti complessivamente assegnabili, tra quelli di proprietà comunale gestiti da MM Spa e quelli di Aler Milano.

Saranno 1.160 le case destinate ai SAP (servizi abitativi pubblici) e, come di consueto, saranno assegnate tramite bando che produrrà una graduatoria. Altri 240 appartamenti saranno invece destinati ai SAT (servizi abitativi transitori) e quindi riservati a richieste di particolare necessità ed emergenza a carattere sociale.

Inoltre, sono state deliberate diverse misure per sostenere l’accesso e il mantenimento dell’abitazione come la promozione del nuovo canone concordato, attraverso l’agenzia per la locazione Milano Abitare, e la conferma dei contributi di sostegno come quello destinato ai neogenitori che vivono in affitto con 9mila euro per 3 anni per i nuclei familiari con un Isee inferiore a 30mila euro.

