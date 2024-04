MILANO È MEMORIA. ULTIMO GIORNO DELLA MOSTRA “RESISTENCE THROUGH THEIR EYES” ALLA CASA DELLA MEMORIA

Chiude la mostra sulla Resistenza in Europa che ha coinvolto anche il Liceo Manzoni e gli alunni e le alunne delle scuole primarie di primo grado



(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2024 – Domani, venerdì 12 aprile, ultimo giorno per visitare alla Casa della Memoria di via Confalonieri 14 la mostra itinerante e digitale “Resistance through their Eyes” (RTTE), dedicata alle biografie di uomini e donne protagonisti della Resistenza in tutta Europa.

La mostra è finanziata dal programma dell’UE Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) e promossa da Liberation Route Europe (LRE), con il sostegno di quattro paesi partner: Germania, Polonia, Olanda e Italia. È stata inaugurata il 19 marzo presso la Casa della Memoria e sarà aperta al pubblico fino a domani, dalle ore 10:00 alle 18.



La mostra rientra nel palinsesto di Milano è Memoria, il progetto del Comune di Milano nato nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l’identità della città.



I visitatori e le visitatrici potranno immergersi nella storia della Resistenza e conoscere le diverse prospettive dei suoi protagonisti e partecipare ad attività speciali grazie alla collaborazione con l’associazione Enigmap. Inoltre, le scuole secondarie di primo grado hanno avuto l’opportunità di partecipare a una caccia al tesoro interattiva nel parco della Biblioteca degli Alberi BAM, organizzata dall’associazione Enigmap. Un’occasione unica per ragazze e ragazzi di vivere, in prima persona, la storia della Resistenza milanese, risolvendo enigmi e giochi di logica basati sulle biografie delle partigiane e dei partigiani italiani.