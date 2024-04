(Mi-lorenteggio.com) Saronno, 11 aprile 2024 – Intorno alle ore 16.15 di oggi, lungo la strada SP233, un’auto è uscita di strada per verosimile malore del conducente.

Il conducente dell’auto, un uomo di 76 anni è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio, ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso e ricoverato

in Codice Rosso all’ospede di Legnano.

Redazione