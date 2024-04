​​Bruxelles, Tovaglieri (Lega) e Toni Capuozzo dialogano sull’Europa.

“Politiche sviluppo tutelino nostre eccellenze e filiere produttive da ambientalismo ideologico”

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 12 aprile 2024. La politica comunitaria di fronte alle sfide dello sviluppo è stato il filo conduttore dell’incontro “Avanguardie d’Europa: una politica comune europea per garantire sicurezza e sostenibilità”, tenutosi al Parlamento europeo su iniziativa dell’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega), membro della commissione Industria ed Energia, in collaborazione con Toni Capuozzo e la testata di informazione Ultimabozza, di cui il celebre giornalista è direttore editoriale. Nel corso dell’evento, moderato dal direttore responsabile Andrea Pernice, sono intervenuti anche il generale di Corpo D’Armata dei Carabinieri Vincenzo Coppola, il comandante Tullio Mastrangelo, Presidente di Terravision Electric, e il professor Marco Bacini, direttore del Master “Intelligence per la sicurezza nazionale e internazionale” dell’Università LUM.

“È stata un’occasione di confronto molto importante sulla complessità delle sfide aperte in Europa, con voci molto autorevoli che hanno permesso di approfondire i delicati equilibri tra ambiente, economia, innovazione e sicurezza cibernetica – ha dichiarato Tovaglieri – e che hanno condiviso la necessità di uno sviluppo economico e sociale che difenda le nostre eccellenze e le nostre filiere produttive dall’ambientalismo ideologico e dalle pressioni delle potenze extra-europee”.

Nella foto: da sinistra, il generale Coppola, Toni Capuozzo, Isabella Tovaglieri, Andrea Pernice e Marco Bacini.