ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE: SCATTA LA ‘PAR CONDICIO’ IN VISTA DELLE CONSULTAZIONI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2024. A seguito dell’indizione dei comizi elettorali, convocati ieri, è entrata in vigore la ‘par condicio’ per le consultazioni ‘Europee’ e ‘Comunali’, programmate per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

La normativa, in materia di comunicazione istituzionale, prevede, fra l’altro, che la stessa sia caratterizzata da messaggi impersonali e in stretta connessione con l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione e dell’Amministratore.

Pertanto, fino a domenica 9 giugno 2024 (e per il periodo degli eventuali successivi ballottaggi), la comunicazione prodotta dall’agenzia di stampa ‘Lombardia Notizie’ si atterrà a quanto previsto dalla legge (art. 9, L. 28/2000).

V.A.