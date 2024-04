(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 aprile 2024 – Paola Pollini (Presidente Commissione Antimafia): «Questa mattina ho portato i saluti della Commissione regionale Antimafia al “Festival Internazionale dell’Antimafia”, promosso da WikiMafia e giunto quest’anno alla seconda edizione. Un evento che anno dopo anno assume un’importanza sempre maggiore nell’ambito delle occasioni di coinvolgimento dei cittadini, in un’ottica di sensibilizzazione, conoscenza e contrasto delle attività della criminalità organizzata sul territorio. Quando la società civile si mobilita in nome della legalità, è fondamentale che le Istituzioni non facciano mancare la propria vicinanza e il proprio sostegno. Per questo ringrazio gli organizzatori, tutti i relatori intervenuti nel corso della mattinata e tutti i cittadini che hanno partecipato e parteciperanno nei prossimi giorni a questo grande evento» così la Presidente della Commissione regionale Antimafia, Paola Pollini, in visita al Festival Internazionale dell’Antimafia, in corso a Milano fino a sabato 13 aprile, presso Anteo Palazzo del Cinema, in via Milazzo 9.

