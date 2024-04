PARTY LIKE A DEEJAY. Svelati i primi artisti che l’8 e il 9 giugno saliranno sul palco all’Arco della Pace di Milano

(mi-lorenteggio.com) Venerdì 12 aprile 2024 – Annunciati oggi i primi artisti che sabato 8 e domenica 9 giugno calcheranno il palco all’Arco della Pace di Milano per le due grandi serate musicali di PARTY LIKE A DEEJAY 2024, la straordinaria festa firmata Radio Deejay con il meglio della musica pop italiana e grandi artisti e dj internazionali.

Per l’imperdibile serata tutta da cantare “Deejay Party” di sabato 8 giugno, i primi nomi svelati del cast sono: Alfa, Angelina Mango, Emma, Gazzelle, Ghali, Irama, Rose Villain, Tananai e The Kolors.

Albertino, Bob Sinclar, Cosmo, Kungs, Sophie and the Giants sono invece i primi artisti annunciati per la “Dance Night” di domenica 9 giugno, la serata dedicata ai grandi dj set internazionali in collaborazione con Radio m2o. La line-up completa delle due serate sarà svelata prossimamente.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone al seguente link: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/.

Il costo del biglietto per una singola serata è di 20€ + d.p., previsto anche un biglietto cumulativo per le 2 serate a 35€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e per i diversamente abili con accompagnatori.

Party Like a Deejay è la straordinaria festa di Radio Deejay che lo scorso anno ha coinvolto oltre 190mila partecipanti di tutte le età e più di 2 milioni di utenti sui social. Un evento unico sul panorama nazionale, in grado di creare una perfetta sinergia tra musica, sport e intrattenimento all’interno di Parco Sempione, che ospiterà tanti eventi e iniziative aperti a tutti e musica live all’Arco della Pace.

Un weekend da vivere insieme a tutti gli speaker della radio per una nuova edizione ricca di concerti, eventi, occasioni di incontro, momenti di relax, attività ludiche e sportive organizzate nelle aree tematiche ad ingresso gratuito che saranno allestite all’interno del parco, cuore verde di Milano: dall’Area Family&Kids dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi e laboratori a tema green, all’Area Giochi senza Wi-Fi con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza, passando poi per l’Area Sport con sessioni di fitness e l’immancabile campo da basket animato da spettacolari tornei e Ricordi Stampati dove il celebre fotografo Settimio Benedusi scatta ritratti in bianco e nero per immortale i momenti più belli a Party Like a Deejay.

Tra le novità di quest’anno l’innovativa Virtual Zone, un’area per immergersi in un’esperienza virtuale unica a tema “spaziale” per osservare l’interno e l’esterno della Stazione Spaziale Internazionale e a tema “marino” per esplorare l’oceano e i suoi giganteschi e colorati abitanti attraverso visori ad alta definizione, e Cartoon Portrait per divertirsi ricreando la propria caricatura realizzata al momento dal famoso caricaturista e tiktoker Federico Cecchin.

Presto disponibili anche le prevendite degli attesi Speakers’ Corner al Castello Sforzesco, dove le “voci” più amate della radio incontrano anche quest’anno i loro fan.

Maggiori informazioni su https://partylikeadeejay.deejay.it/

Redazione