San Giuliano – Codice Rosso, Pizzighini (M5S): “Parliamone senza sosta, sempre e ovunque. Bisogna sconfiggere la violenza di genere”

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 12 aprile 2024 – Sabato 13 aprile alle ore 16, presso il centro commerciale Le Cupole a San Giuliano Milanese, ci sarà il convegno gratuito sul Codice Rosso e le misure di contrasto alla violenza di genere. Il seminario, organizzato dal maestro Pier Robertino Cocco, C.N. 4 Dan, Presidente della A.S.D. Professional Marti al Art Ju Jitsu School – Self Defence, vede la partecipazione della consigliera regionale M5S Lombardia, Paola Pizzighini, del dottor Amerigo Fusco, primo dirigente di Polizia Penitenziaria e Comandante della C.R. Milano “Opera”, del dottor Michele Quinto, Ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio presso la C.R di Milano “Opera” e dell’avvocato Melissa Tettamanti, penalista del Foro di Milano.

Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “A livello regionale, fin dal primo giorno della nuova legislatura, abbiamo cercato di contribuire a rendere effettiva la parità di genere. A dicembre dello scorso anno, durante le sessioni dedicate all’approvazione del Bilancio, abbiamo convinto il Consiglio Regionale a votare a favore del nostro Ordine del Giorno, per raddoppiare i fondi adisposizione degli Sportelli e dei Centri Antiviolenza. Dopo una lunga battaglia, siamo riusciti ad ottenere un incremento dei fondi, per il contrasto della violenza di genere di 2 milioni di euro, fondi che di fatto sono stati raddoppiati rispetto a quelli previsti dalla manovra originaria del centrodestra. Ovviamente non basta, l’azione deve essere su più fronti come ad esempio: la formazione del personale del Pronto Soccorso e di Polizia e Carabinieri, potenziare ulteriormente un provvedimento importante come il Reddito di Libertà e sostenere progetti simbolici, ma di supporto alle donne vittime di violenza, come lo Zainetto Rosso di Irene Merlo, presidente dell’associazione Arriva Robin Hood Onlus. Parliamone sempre senza sosta, abbiamo l’obbligo di sconfiggere la violenza di genere”, conclude la 5 Stelle Pizzighini.

Redazione