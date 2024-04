Conferenza DI OGNUNO di Hospitality al Fuorisalone con Ministro Santanchè

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2024 – Mercoledì 17 aprile, dalle 10:30 alle 12:00, presso la Sala Madrid del nhow Milano, nel cuore del Tortona Design District, si discuterà di ospitalità accessibile e di design inclusivo nell’industria alberghiera insieme al Ministro del Turismo Daniela Santanchè, alle istituzioni e ad autorevoli rappresentanti di enti e associazioni di categoria.

DI OGNUNO, il progetto dedicato all’ospitalità accessibile di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza, la manifestazione internazionale di Riva del Garda Fierecongressi leader in Italia del settore hotellerie e ristorazione, sarà in mostra dal 15 al 20 aprile all’hotel nhow Milano, nell’ambito del Fuorisalone della Milano Design Week 2024.

Sviluppato e ideato da Hospitality insieme a Village for all – V4A, il primo network italiano di ospitalità accessibile, e Lombardini22, leader nello scenario italiano dell’architettura e dell’ingegneria, DI OGNUNO racconta come progettare l’accoglienza con la matrice dello Universal Design, con spazi belli e fruibili per tutti:attraverso tre percorsi esperienziali di progettazione inclusiva di una reception, il visitatore potrà vedere il buio, muovere lo spazio, ascoltare il silenzio e sarà immerso nelle reali necessità delle persone con disabilità. L’installazione permetterà di far comprendere appieno le esigenze e le opportunità legate all’accessibilità, perché quello del turismo accessibile è un mercato rilevante. Secondo i dati dell’OMS, infatti, il 15% della popolazione mondiale ha una qualche forma di disabilità che determina “esigenze di accessibilità”. Inoltre, va considerato il fatto che spesso le persone con disabilità non viaggiano da sole.

Per sensibilizzare imprenditori, architetti e designer sul tema e far riflettere sull’importanza di elevare gli standard di inclusività nell’industria alberghiera, Hospitality ha organizzato un momento di confronto con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, le istituzioni e autorevoli rappresentanti di enti e associazioni di categoria.

“Strategie e Visioni per l’Ospitalità Accessibile”

Mercoledì 17 Aprile 2024

dalle ore 10.30 alle 12.00

nhow Milano, via Tortona 35

Sala Madrid

Dopo i saluti introduttivi di Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, l’incontro sarà aperto dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Il dialogo tra i diversi ospiti permetterà non solo di inquadrare il mercato di riferimento e illustrare come l’invecchiamento della popolazione influisca sulla domanda turistica, ma anche di far comprendere come rendere le strutture più accessibili possa creare nuove opportunità di business. Il dibattito continuerà con la presentazione di case history per la ricettività ed esempi concreti da mettere in pratica in occasione di grandi eventi come le prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Introduce

Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ente organizzatore di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza

Apre

Daniela Santanchè, Ministro del Turismo

Saluti di benvenuto

Paolo Comparozzi, Direttore nhow Milano

Paola Padovani, Business Development Director, Triumph Group

Tavola Rotonda

Armando De Salvatore, Referente Accessibilità Fondazione Milano Cortina 2026

Giacomo Doni, Membro di Giunta Federalberghi Milano

Luigi Fontana, Direttore Scientifico del Charles Perkins Centre Royal Prince Alfred Clinic dell’Università di Sidney(in collegamento)

Juri Franzosi, Direttore Generale Lombardini22

Valeria Ghezzi, Presidente ANEF – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e Vice Presidente di Federturismo

Alessandra Priante, Presidente di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

Roberto Vitali, Co-fondatore e CEO di Village for all – V4A

Moderano

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi

Giorgio Taverniti, Co-Founder WMF, Head of SEO & AI Tech Search On Media Group

****

DI OGNUNO è ideato e sviluppato da Hospitality insieme a Lombardini22 e Village for all – V4A. Al Fuorisalone è hosted by nhow Milano. Il progetto è supportato da Triumph Group International e WMF-We Make Future insieme ai partner tecnici Aquafil, Biemme Borolo, Delta Ceramica, Fas Italia, GoGreen, Iiriti, Neon Trento, Performa, Sinergie Contract.