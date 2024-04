Usmate. Coccinelle per il controllo degli insetti: ritorna il progetto fitosanitario

Giovedì 18 aprile il lancio delle coccinelle nella scuola dell’infanzia Rodari

(Mi-lorenteggio.com) Usmate, 13 aprile 2024 – Un lancio di coccinelle per controllare gli insetti: giovedì 18 aprile, alla presenza dei tecnici specializzati della Malegori Servizi srl, società gestore del verde comunale, avrà luogo la collocazione di centinaia di coccinelle sugli alberi dei giardini della scuola dell’infanzia Gianni Rodari per contrastare la presenza degli afidi.

L’operazione, inserita fra le azioni nell’appalto del verde volute dall’Amministrazione Comunale per implementare il livello di qualità ecologica del Comune, è la fase operativa della gestione fitosanitaria di lotta biologica per il controllo degli insetti. Con cadenza annuale, aree del territorio vedono il lancio di insetti utili al controllo biologico dell’ambiente sulla base di esigenze specifiche. Già lo scorso anno, una analoga operazione aveva interessato le scuole Casati e Renzi.

Le coccinelle sono predatori naturali in grado di tenere sotto controllo i parassiti dannosi che attaccano alcune delle piante presenti nelle aree verdi scolastiche, emettendo un’escrezione zuccherina che imbratta le foglie e cola al suolo.

Nell’ambito di un progetto di protezione del verde cittadino, le “Adalia bipunctata” aiuteranno a contrastare gli insetti dannosi per gli alberi; la scelta di questa tipologia di coccinella è data dal fatto che è una delle specie che più frequentemente si ritrovano spontaneamente nella vegetazione, soprattutto su piante arboree e arbustive.