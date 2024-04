Lecco, impianti di videosorveglianza per accrescere la sicurezza urbana

Il prefetto: strumenti utili per una efficace azione deterrente nei confronti delle varie forme di illegalità e di degrado urbano



(mi-lorenteggio.com) Lecco, 15 aprile 2024 – Il prefetto di Lecco, Sergio Pomponio, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso della quale sono stati esaminati i progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Lecco e di Imbersago.

«I sistemi di videosorveglianza sono utili strumenti per elevare i livelli di sicurezza anche nelle realtà territoriali meno grandi e svolgono un’efficace azione deterrente nei confronti delle varie forme di illegalità e di degrado urbano», ha commentato il titolare della prefettura con riferimento alle progettualità promosse dai due Enti che, valutate positivamente dal Comitato, si candidano ad accedere ai fondi stanziati in questo ambito dal Viminale.

In particolare, il progetto del Comune di Lecco prevede l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione in aree sensibili di nuove 5 telecamere di lettura targhe ANPR (Automatic Number Plate Recognition) – che si andranno ad aggiungere ai 20 analoghi dispositivi già attivi sul territorio – e di 19 telecamere di contesto, in aggiunta alle 195 già operative.

Il progetto presentato dal Comune di Imbersago prevede, invece, l’installazione di 5 telecamere (1 telecamera per la lettura targhe OCR e 4 di videosorveglianza ambientale) per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, in particolare nelle aree del traghetto leonardesco, meta di molti turisti, e del cimitero, quest’ultima frequentata da molti anziani nelle diverse ore del giorno.

Sono stati infine sottoscritti, dal prefetto e dai sindaci dei due Comuni, i ‘Patti per l’attuazione della sicurezza urbana’, requisito necessario per la partecipazione al bando del Ministero dell’Interno. Le intese prevedono una serie di strumenti utili a sostenere le azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, a promuovere il rispetto del decoro urbano e a favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la polizia locale.

