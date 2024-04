SERVIZI CIVICI. DALLE AFFISSIONI AL LEGAL DESIGN: ALLESTITA UNA MOSTRA NELLE BACHECHE DELL’ANAGRAFE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2024 – A partire da oggi, martedì 16 aprile, e fino all’estate, le bacheche dell’anagrafe di via Larga ospiteranno una selezione di affissioni del Comune di Milano proveniente dalle collezioni conservate presso la Cittadella degli Archivi.

Si chiama “Dalle affissioni al legal design” la mostra promossa dall’Amministrazione con la partecipazione di Design Rights!, la principale realtà italiana di legal design nata dalla partnership tra lo studio legale LCA e Mondora, che condurrà il pubblico nella storia dei manifesti usati dal Comune di Milano, con un accenno al concetto di legal design.

Si troveranno esposti, per esempio, il manifesto che spiega come votare al referendum del 1946, la campagna sulle modalità della lotta a mosche e zanzare e sulle conseguenze del divieto di sosta attraverso le illustrazioni a fumetti di Jacovitti, le affissioni sui servizi offerti dai consultori milanesi del 1982 e quelli sull’introduzione della possibilità dell’autocertificazione del 1996. Presenti anche ulteriori quattro contenuti dedicati ad un progetto che Design Rights ha realizzato pro bono per l’associazione Opera San Francesco Milano, dove si può consultare un documento sul trattamento dei dati personali, tradotto nel linguaggio del legal design.

Un viaggio affascinante nella storia della comunicazione della Pubblica Amministrazione fino a esempi più recenti – offerti appunto dal legal design – che consente di utilizzare metodi e strumenti innovativi per rendere contenuti e prodotti dal profilo tecnico-giuridico estremamente comprensibili, efficaci e immediatamente fruibili per il destinatario.

Alla base della mostra vi è infatti l’obiettivo di riflettere sul perché rendere il diritto più accessibile e comprensibile aiuti a promuovere valori quali la trasparenza e la chiarezza per una società che favorisce l’inclusività e contrasta le discriminazioni.

Redazione