Rho. Continuano gli incontri con i Paesi Bassi in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 17 aprile 2024 – Su invito della Console generale dei Paesi Bassi Mascha Baak, il Sindaco Andrea Orlandi insieme alla Vice Sindaco Maria Rita Vergani e all’Assessora Valentina Giro ha partecipato all’inaugurazione di Masterly – The Dutch in Milano, la mostra che porta a Palazzo Giureconsulti in piazza dei Mercanti, il lavoro di designers, artigiani, produttori e agenzie di design olandesi.

L’evento è stato un’occasione per incontrare nuovamente la Console generale Mascha Baak in vista dei giochi olimpici 2024 e per conoscere altre persone coinvolte in Milano Cortina 2026 come Paolo Tavian, presidente di FISIP Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, delegato dal CIP – Comitato Italiano Paralimpico, a gestire le discipline sportive dello sci alpino, sci nordico, snowboard e bob, rivolte a persone con disabilità fisiche o disturbi visivi.

“Ringrazio la Console generale Mascha Baak e tutto il consolato per le continue occasioni di incontro e di confronto. La presenza a Rho Fiera della pista di ghiaccio per l’alta velocità e l’hockey su ghiaccio ci avvicinano ai Paesi Bassi, con cui condividiamo anche il colore distintivo arancione. La nostra città è molto attenta allo sport in generale, ma soprattutto a quello rivolto a chi affronta disabilità fisiche, come accade ad esempio nel baskin, ma non solo. Spero che l’evento olimpico possa essere utile per avvicinare le nostre ragazze e ragazzi con disabilità alla pratica degli sport invernali inclusivi”, afferma il sindaco Andrea Orlandi.

