DESIGN E PEDIATRIA: AL FUORISALONE 2024 IL PROGETTO “LA CITTÀ DEI BAMBINI”

Un angolo del “reparto di pediatria più bello del mondo” alla Statale di Milano, in occasione del Fuori Salone. L’allestimento, dedicato ai bambini e alle famiglie della città, è stato realizzato da Novembre Studio in collaborazione con Fondazione De Marchi ETS e anticipa il progetto per il reparto pediatrico del Nuovo Policlinico di Milano, che verrà realizzato per rendere il più possibile serena la permanenza nella struttura di bambini e familiari.

Lo studio dell’architetto Fabio Novembre con il progetto “La città dei bambini” è infatti il vincitore del concorso di idee promosso e finanziato da Fondazione De Marchi, per realizzare a Milano «il reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo».

In attesa di vedere realizzati i futuri spazi pediatrici umanizzati del Nuovo Policlinico di Milano, in occasione del FuoriSalone è stata sviluppata un’anteprima, in esposizione fino a domenica 21 aprile nel Cortile Archivio Storico Cà Granda della Università Statale di Milano (ingresso da via Festa del Perdono 7), che evidenzia il potenziale dell’architettura e del design come strumento straordinario per alleviare l’impatto emotivo di situazioni molto difficili nella vita dei bambini, come la malattia e il ricovero in ospedale.

Così come l’ambiente della nuova area pediatrica del Policlinico – caratterizzata da alta tecnologia integrata con gli spazi di accoglienza e di degenza, biofilia ed elementi grafici e tematici diversificati a seconda delle età dei pazienti – è stato architettonicamente studiato per ricreare un contesto familiare a misura di bambino, promuovendo l’avvicinamento dei bambini ai luoghi che vivono in ospedale come se fossero parte del loro quartiere, allo stesso modo l’allestimento si pone come una piccola città protetta da un viale alberato che ospita al centro dello spazio un grande nastro, il divano scultoreo AND disegnato da Fabio Novembre per Vondom circondato dalle sculture-gioco Animal Factory di Luca Boscardin per Magis.

«Non sappiamo curare, ma vogliamo prenderci cura – dichiara Fabio Novembre – Accompagnare lungo il percorso di degenza armonizzando gli spazi, alleggerendo l’ansia e restituendo quel mondo a colori che ogni bimbo ha dentro di sé. Insieme alla Fondazione De Marchi e al Policlinico di Milano sarà un’avventura meravigliosa, di cui abbiamo voluto dare una piccola anticipazione con questo allestimento».

«Donare le migliori cure ma anche gioia e serenità ai bambini ricoverati – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi ETS – è la missione di Fondazione De Marchi che da quasi quaranta anni promuove progetti e azioni che possano migliorare la qualità della vita dei pazienti dell’ospedale pediatrico e siamo molto orgogliosi di contribuire a realizzare a Milano l’ospedale pediatrico “più bello del mondo” all’interno degli spazi del Nuovo Policlinico». «Essere presenti al FuoriSalone con l’allestimento realizzato da Fabio Novembre anticipa la grande gioia che vivremo quando saranno inaugurati i nuovi bellissimi spazi che saranno colorati, funzionali e altamente tecnologici perché anche se in ospedale, i bambini e le loro famiglie possano sentirsi accolti e circondato dal bello, nonostante la malattia e i momenti difficili che si affrontano durante un percorso di cura», conclude.

Gli ambienti destinati all’area pediatrica del Nuovo Policlinico avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e la consegna dei lavori, relativa all’umanizzazione degli spazi, è prevista per la primavera 2025.

