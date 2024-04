FESTA DELLA POLIZIA DI STATO – Celebrazioni a Milano per il 172° anniversario della istituzione della Polizia di Stato.

FONTANA: A MILANO POLIZIOTTI MIGLIORI CHE IN MOLTE METROPOLI DEL MONDO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2024. Al Piccolo Teatro Strehler di Milano si sono svolte le celebrazioni per il 172esimo anniversario della polizia di Stato, fondata nel 1852. “A Milano i nostri poliziotti lavorano benissimo, meglio che in tante altre metropoli mondiali. Ma non bisogna alzare le mani e dimenticare certe situazioni, che sono al limite del preoccupante”. Queste le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, pronunciate all’appuntamento. Presente il questore di Milano, Giuseppe Petronzi e il Prefetto Claudio Sgaraglia. Fra gli invitati, il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. ……….

“Il mondo trapper milanese continua purtroppo a far parlare di sé, con l’arresto di 17 persone nel 2023 tra cantanti e membri degli entourage. Nelle faide tra gruppi è addirittura maturato il tentato omicidio di due giovani, attinti da arma da fuoco da parte del trapper Shiva, poi arrestato dalla polizia. Rese di conti sulla pubblica via col rischio di colpire ignari passanti”. Lo ha detto il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, Dopo la conferenza stampa tenuta in questura, il dirigente di pubblica sicurezza ha comunicato altri dati rilevanti sulle attività della polizia di Stato nel 2023 a Milano. Qualche numero: quasi 5000 arresti, 4 espulsioni, 362 rimpatri.

Nella foto: Achille Colombo Clerici con il prefetto Claudio Sgaraglia e Mons. Gianluca Bernardini, Cappellano della Questura