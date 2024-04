OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE REGIONE IN VALTELLINA: OPERE E INFRASTRUTTURE SONO PER SEMPRE

(Mi-lorenteggio.com)- Ponte In Valtellina/So) “Le Olimpiadi sono lo spettacolo più seguito in assoluto, miliardi di contatti tra televisione e digitale. Moltissime persone avranno la possibilità di conoscere i nostri territori e apprezzare le nostre capacità organizzative”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, intervenendo oggi a Ponte in Valtellina (SO) al convegno ‘Milano Cortina 2026: Giochi Olimpici e Paralimpici invernali’, insieme all’assessore regionale alla Montagna ed Enti locali.

Il governatore ha quindi evidenziato l’enorme valore delle opere che verranno realizzate in Lombardia “interventi che miglioreranno la qualità della vita del territorio e di tutta la nostra regione, un’eredità importantissima” ha chiosato il presidente della Regione.

“Grande evento e momento di visibilità generale per la Valtellina e l’Italia – ha proseguito – dobbiamo arrivare pronti. Sarà una manifestazione che darà lustro ai nostri territori”.

“Con grande senso di responsabilità dobbiamo arrivare all’appuntamento nei tempi e centreremo l’obiettivo ne siamo convinti” ha dichiarato l’assessore regionale alla Montagna. “Il passo è quello olimpico, sarà una grande festa per tutti” ha concluso”.