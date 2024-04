GIORNATA DELLA TERRA 2024. DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA GREEN WEEK

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2024 – In occasione della Giornata della Terra 2024, domani, lunedì 22 aprile, presso l’Acquario civico di Milano (viale Gadio 2), alle ore 17.45, sarà presentata ai cittadini, alle associazioni, agli enti, alle imprese e a tutti i portatori d’interesse, la prossima edizione della Milano Green Week, la manifestazione diffusa di eventi organizzati dal basso dedicata ai temi ambientali e alla cura del verde, che quest’anno si svolgerà dal 26 al 29 settembre in tante sedi della città, dal centro alla periferia, toccando tutti i Municipi con workshop, convegni, mostre, passeggiate, laboratori per grandi e piccoli e spettacoli vari.