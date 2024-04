Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 35° raduno dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 21 aprile 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Garassino, il seguente messaggio:

«In occasione del 35° raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna desidero formulare agli eredi dell’antico “Reggimento delle Guardie” e ai loro familiari il più cordiale saluto.

Nella loro storia pluricentenaria i Granatieri hanno contribuito, da protagonisti, con il sacrificio sui campi di battaglia risorgimentali e del primo conflitto mondiale, all’unificazione italiana. Per primi, agli albori della Repubblica, nell’assumere il controllo del Palazzo del Quirinale, ne garantirono la sicurezza. Oggi, con spirito di dedizione, professionalità e senso del dovere continuano a operare in Italia e all’estero nell’interesse della Repubblica e delle missioni della comunità internazionale.

A tutti i soci impegnati nella meritoria opera di rinnovo del legame tra i granatieri di ogni età, rivolgo il più vivo apprezzamento per la lodevole opera che tiene vivi i valori condivisi della nostra comunità, mentre rivolgo un deferente omaggio alla memoria dei tanti caduti della specialità e al labaro dell’Associazione.

A tutti gli intervenuti, rinnovo l’augurio per la piena riuscita dell’evento».

