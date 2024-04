MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 16:30 e martedì alle 14:30. Lunedì, prima ora interventi liberi, poi l’Aggiornamento del Piano Economico Finanziario Rifiuti 2022-2025 e le tariffe TARI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2024 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 22 aprile, alle 16:30 e martedì 23 aprile alle 14:30 a Palazzo Marino.

La seduta di lunedì si aprirà con un’ora di interventi liberi di consiglieri e consigliere. Seguiranno la “Modifica della composizione delle Commissioni consiliari (se chiusa l’istruttoria)” e l'”Approvazione del Piano Economico Finanziario Rifiuti 2022-2025 – Aggiornamento biennio 2024-2025″ e l'”Approvazione delle tariffe TARI – Tassa Rifiuti – anno 2024 e delle agevolazioni” (se licenziate dalle commissioni consiliari competenti).

Il Programma dei lavori prevede poi ordini del giorno collegati alle modifiche allo Statuto di Milanosport, l'”Approvazione del Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione ‘Milano'” e una serie di debiti fuori bilancio. In chiusura, Mozioni e Ordini del giorno e la “Modifica del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio comunale”.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Il Programma dei lavori di martedì 23 aprile prevede la prosecuzione degli argomenti residuati dalle sedute precedenti.

Mozioni e ordini del giorno

Ordine del giorno: “Installazione bagno in struttura per utilizzo del personale ATM in via Durando capolinea Linea 92”.

Ordine del giorno: “Proposta di intitolazione di un luogo di Milano a Marcella Di Folco”.

Mozione: “Indennizzi per attività commerciali in ztl Ascanio Sforza”.

Mozione: “Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese”.

Mozione: “Sostituzione panchine piazza Gambara”.

Ordine del giorno: “Su viabilità nel Quadrilatero della moda”.

Mozione: “Richiesta potenziamento per l’autobus 925”.

Mozione: “Disposizioni in merito ai concerti presso lo Stadio Meazza e gli Ippodromi del Galoppo e della Maura”.

Mozione: “Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute”.

Mozione: “Deroghe Area B e Area C”.

Ordine del giorno: “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette”.

Mozione: “Chiusura campi nomadi irregolari”.

Mozione: “Rimozione coatta e immediata dei Lockboxes (Cassette di sicurezza porta chiavi) per affitti brevi dagli spazi pubblici”.

Mozione: “Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento”.

Mozione: “Proposta di intitolazione di una via o di un giardino a Ermanno Azzali, fondatore dell’associazione cena dell’amicizia e grande maestro di solidarietà”.

Ordine del giorno: “Istituzione di speciale riconoscimento per le attività commerciali e artigianali centenarie nella Città di Milano”.

Mozione: “Sulla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”.

Mozione: “Rimozione cordolo in cemento posizionato in viale Bianca Maria all’intersezione con piazza del Tricolore”.