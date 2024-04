AMBIENTE. PARTE L’ALLEANZA PER L’ARIA E PER IL CLIMA CON LE PRIME 21 IMPRESE ‘RESILIENTI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2024 – Continua la collaborazione tra il Comune di Milano e il mondo dell’impresa per favorire e velocizzare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, qualità dell’aria e neutralità climatica previsti dal Piano Aria e Clima, attraverso la chiamata alla progettazione dell’Alleanza per l’Aria e il Clima.

L’Alleanza per l’Aria e per il Clima è un ambiente istituzionale di confronto paritetico tra il Comune di Milano e un gruppo di imprese capofila, nel quale i soggetti selezionati possono concertare interventi e divulgare, valorizzare e condividere quelle iniziative che da tempo ormai sempre più imprese realizzano per adeguare il proprio profilo ai criteri ESG.

Capgemini Italia, Carbotermo, Carrefour Italia, Cariplo Factory, Deloitte Italy, Edison, Havas Media, InVento Innovation Lab, Legacoop Lombardia, Liquigas, L’Oréal Italia, Maire, OpenDot, Re-Solution Hub, Sky Italia, SOS-LOGistica, SYNLAB Italia Srl, Taua, TEKNE SpA, True Energy Advisory, Up2You: sono le 21 ‘Imprese consapevoli e resilienti’ che entreranno a far parte del nucleo designato a promuovere una maggiore consapevolezza verso i temi della transizione ambientale nel settore aziendale e a portare avanti le attività e i progetti per adeguare il profili di business ai requisiti ecologici che la transizione richiede.

Il Nucleo parteciperà dunque nei prossimi mesi alla fase di “co-design” dell’Alleanza per l’Aria e per il Clima. L’Alleanza permetterà di mettere a sistema quanto le aziende cittadine stanno già facendo in tema di sostenibilità con impatto su Milano e di stimolare ulteriori possibili collaborazioni.

Le linee-guida sviluppate durante la fase di co-design verranno successivamente messe in pubblica consultazione affinché tutta la business community cittadina possa prenderne visione e contribuire alla finalizzazione per poi poter aderire all’Alleanza.

La creazione dell’Alleanza per l’Aria e il Clima si affianca alle attività previste dal Climate City Contract, al fine di generare un percorso sempre più condiviso in cui integrare in modo efficace il contributo di tutte le componenti cittadine.

Redazione