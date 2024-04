Autonomia, Cecchetti (Lega): “Falso dire che questo provvedimento è contro cittadini o che spacca il Paese”

(mi-lorenteggio.com) Milano 29 aprile 2024 – “Facciamo una piccola operazione verità: abbiamo letto moltissime inesattezze sul tema Autonomia. Dire che questo provvedimento sia contro i cittadini, contro le comunità, i loro diritti è una falsità. Quello che è in Costituzione non può spaccare il Paese e chi dice questo sta prendendo in giro gli italiani. L’autonomia fa bene a tutte le regioni, una risorsa non per fare distinguo tra nord e sud ma per portare tutti i territori in serie A. Soprattutto, è una legge che responsabilizza classi politiche che non hanno fatto bene fino in fondo il loro mestiere. Grazie quindi a Umberto Bossi, al ministro Calderoli, a Matteo Salvini che si è speso in prima persona nel governo per questo giorno storico. E alla nostra comunità militante, che non ha mai mollato in nome della libertà”. Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti, intervenendo in aula.

