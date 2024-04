CONSEGNA E LETTURA DELLA BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO 2025 E CELEBRAZIONE DEI VESPRI

Giovedì 9 maggio 2024, alle ore 17.30, nella Basilica di San Pietro, il Santo Padre Francesco presiederà la consegna e la lettura della Bolla di indizione del Giubileo 2025 e i Secondi Vespri della solennità dell’Ascensione del Signore.

I Patriarchi, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi, i Protonotari Apostolici di numero partecipanti, i Canonici del Capitolo Vaticano e i Membri ecclesiastici del Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, indossando l’abito corale loro proprio, sono pregati di trovarsi entro le ore 16.45 nell’atrio della Basilica di San Pietro per prendere parte alla consegna e alla lettura della Bolla.

Città del Vaticano, 29 aprile 2024