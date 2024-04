Installazione fai da te: come montare uno scarico sulla tua Honda

Milano, 29 aprile 2024 – Gli scarichi per moto Honda sono componenti utili per imprimere un cambiamento alle due ruote della casa motociclistica giapponese. Le differenze tra modello e modello si fanno sentire, ma in linea di massima impattano positivamente sulle performance, sul sound e sulle estetica.

Molti però sono intimoriti dal passaggio successivo all’acquisto, ovvero dall’installazione. Per fortuna, le Honda sono progettate in modo da rendere la vita relativamente facile a chi vuole apportare modifiche. Dunque, con un po’ di impegno e tanta prudenza, è possibile agire in modalità fai da te. In questa guida, dopo una breve panoramica sulle componenti in sé, forniamo indicazioni pratici per chi vuole installare scarichi per moto Honda.

Perché acquistare gli scarichi per moto Honda

Le Honda sono moto dal design particolareggiato, che esprime aggressività ed eleganza, forza e imponenza. Ciò, unito alle performance eccellenti, suggerisce una verità che tutti gli appassionati di Honda conoscono da sempre: queste moto celano un’anima sportiva che aspetta solo di essere liberata. Un ottimo modo per farlo, proprio perché efficace e relativamente poco costoso, consiste nella sostituzione dello scarico con un modello aftermarket e sportivo.

Aftermarket perché solo le aziende terze producono scarichi capaci di migliorare sensibilmente le prestazioni delle moto.

Sportivo perché solo questa tipologia, in virtù di un design interno che velocizza il passaggio dei fumi, determina un chiaro aumento della potenza effettiva.

Come si installa il nuovo scarico

Dunque, come si installano gli scarichi per moto Honda? Tanto per cominciare, è bene dotarsi degli strumenti e dei dispositivi necessari per operare bene e in sicurezza: chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, guanti.

Per il resto, è bene seguire questi passaggi.

Sollevare la moto su un cavalletto . Sollevare la moto usando un cavalletto stabile per garantire un accesso sicuro e facile sotto il telaio. Assicurarsi che la moto sia ben bilanciata per evitare cadute accidentali durante il lavoro.

. Sollevare la moto usando un cavalletto stabile per garantire un accesso sicuro e facile sotto il telaio. Assicurarsi che la moto sia ben bilanciata per evitare cadute accidentali durante il lavoro. Rimuovere il vecchio scarico. Smontare l’intero sistema di scarico precedente iniziando dai bulloni che lo fissano al telaio e ai collettori. Usare spray sbloccante sui bulloni arrugginiti e conservare tutte le parti rimovibili per un eventuale riutilizzo.

Smontare l’intero sistema di scarico precedente iniziando dai bulloni che lo fissano al telaio e ai collettori. Usare spray sbloccante sui bulloni arrugginiti e conservare tutte le parti rimovibili per un eventuale riutilizzo. Pulire l’area di installazione . Dopo aver rimosso il vecchio scarico, pulire accuratamente l’area di montaggio. Rimuovere ruggine, sporcizia e residui di vecchi guarnizioni per assicurare una superficie pulita che favorisca un montaggio ottimale del nuovo scarico.

. Dopo aver rimosso il vecchio scarico, pulire accuratamente l’area di montaggio. Rimuovere ruggine, sporcizia e residui di vecchi guarnizioni per assicurare una superficie pulita che favorisca un montaggio ottimale del nuovo scarico. Fissare il nuovo scarico al telaio . Posizionare il nuovo scarico alloggiandolo correttamente nel telaio. Iniziare dal fissaggio principale vicino ai collettori e procedere verso la parte posteriore, assicurandosi che lo scarico sia allineato correttamente.

. Posizionare il nuovo scarico alloggiandolo correttamente nel telaio. Iniziare dal fissaggio principale vicino ai collettori e procedere verso la parte posteriore, assicurandosi che lo scarico sia allineato correttamente. Collegare i tubi di scarico . Collegare i tubi di scarico del nuovo sistema assicurandosi che siano ben allineati e che non ci siano perdite d’aria. Utilizzare guarnizioni nuove se necessario per garantire una chiusura ermetica.

. Collegare i tubi di scarico del nuovo sistema assicurandosi che siano ben allineati e che non ci siano perdite d’aria. Utilizzare guarnizioni nuove se necessario per garantire una chiusura ermetica. Stringere tutti i bulloni e i dadi. Stringere uniformemente tutti i bulloni e i dadi per assicurare che il nuovo scarico sia fissato saldamente al telaio e ai collettori. Controllare ogni connessione per garantire la massima stabilità e sicurezza

Consigli e suggerimenti

Seguire i passaggi che abbiamo appena elencato è fondamentale. Allo stesso tempo, è necessario adottare alcuni accorgimenti generali, che possano facilitare le operazioni e renderle più sicure.

Seguire le istruzioni del produttore . Prima di iniziare l’installazione, è essenziale leggere e comprendere le istruzioni fornite dal produttore dello scarico. Le procedure si assomigliano tutte, ma alcuni scarichi potrebbero vantare peculiarità tali da cambiare le carte in tavola.

. Prima di iniziare l’installazione, è essenziale leggere e comprendere le istruzioni fornite dal produttore dello scarico. Le procedure si assomigliano tutte, ma alcuni scarichi potrebbero vantare peculiarità tali da cambiare le carte in tavola. Indossare occhiali protettivi e guanti. Durante il lavoro, è importante proteggere gli occhi e le mani da scintille, detriti metallici e altri rischi. Gli occhiali protettivi e i guanti robusti sono essenziali per prevenire infortuni durante l’installazione.

Durante il lavoro, è importante proteggere gli occhi e le mani da scintille, detriti metallici e altri rischi. Gli occhiali protettivi e i guanti robusti sono essenziali per prevenire infortuni durante l’installazione. Fare attenzione a non danneggiare i componenti della moto. Durante la rimozione del vecchio scarico e l’installazione del nuovo, è cruciale maneggiare con cura tutti i componenti della moto. Dunque non forzate i movimenti e non utilizzate gli strumenti in modo improprio.

Seguire questi consigli significa porre le basi per una guida sicura e soddisfacente, per un impiego duraturo dello scarico. Ovviamente, a impattare è anche la manutenzione, che dev’essere regolare. Nei casi in cui si guidi spesso sugli sterrati, dev’essere anche frequente. Ad ogni modo, non è niente di complicato: si tratta di smontare il terminale e pulirlo con i prodotti specifici (es. petrolio bianco).

L. M.