Milano, spaccia droga a casa della mamma 74enne e della nonna di 104 anni: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2024 – La settimana scorsa, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di un esposto dei condomini di un palazzo di via Lanzone, per una presunta vendita di droga all’interno dello stabile, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Centro hanno individuato un appartamento quale luogo di spaccio.

Mercoledì pomeriggio, i poliziotti hanno notato due ragazzi di 20 e 19 anni, introdursi nell’abitazione, e, usciti poco dopo sono stati fermati in strada dalla volante del commissariato trovandoli in possesso di 1.5 grammi di hashish precedentemente acquistati al costo di 50 euro.

Quindi gli agenti, dopo aver appurato l’effettiva vendita di sostanza stupefacente, approfittando quando la porta era aperta sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato la madre 74enne e la nonna di 104 anni dell’uomo.

All’interno vi era il 37enne in compagnia di un ragazzo 18enne che stava fumando uno spinello, nella camera da letto che l’uomo utilizzava come base di spaccio, dove i poliziotti hanno trovato 700 grammi di marijuana in un trolley e in un borsone.

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato sotto la tv due pezzi di hashish per un peso di 197 grammi, sulla scrivania 6 pezzi di hashish per un peso di 349 grammi, un libro con all’interno una cassaforte contenente 8570 euro in contanti, 4 barrette di cioccolato ai funghi allucinogeni, tre sigarette elettroniche usa e getta a base di resina di cannabis. Inoltre, sulla scrivania veniva trovato anche un cofanetto in legno con 5 pezzi di hashish per un peso di 170 grammi, 4 barattoli in vetro contenenti circa 4 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. Nella residenza dell’uomo, sempre in zona, i poliziotti hanno sequestrato altri 3 grammi di marijuana.

I tre ragazzi sono stati sanzionati amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti.