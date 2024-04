POSTE ITALIANE: OTTO DIPENDENTI IN LOMBARDIA MAESTRI DEL LAVORO 2024

“La stella al merito del Lavoro” assegnata a 71 dipendenti di Poste Italiane in tutta Italia

Milano, 30 aprile 2024 – Sono 8 i dipendenti di Poste Italiane in Lombardia che domani, mercoledì 1° Maggio a Milano, presso la sala Verdi del Conservatorio, riceveranno la Stella al merito del Lavoro durante la cerimonia presieduta dal Prefetto.

Il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferito per meriti “di dedizione, disponibilità e supporto verso i colleghi” a: Giuliano Ferro, consulente finanziario presso l’ufficio postale di Via Tosi a Milano, Celestina Saldutto direttrice presso l’Ufficio Postale di Pioltello, Rosa Deponti, operatrice di sportello presso l’Ufficio Postale di Caravaggio (BG), Giuseppina Brunoldi, specialista risorse umane recapito Milano, Cremona, Lodi e Pavia , Luigi Pisanello, responsabile gestione operativa della filiale Milano Ovest, Daniele Messina, coordinatore vendite business, Caterina Crucitti, specialista DTO e Vania Penati specialista mercato privati.

La speciale onorificenza è assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di conferire ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.