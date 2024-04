PRIMO MAGGIO – PIZZIGHINI (M5S): “IN CORTEO PER COSTRUIRE UN FUTURO SOLIDO E PRIVO DI DISUGUAGLIANZE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2024 – Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “Domani sarò presente al corteo del primo Maggio. Un appuntamento fondamentale per ribadire le nostre battaglie a tutela del lavoro: salario minimo, settimana corta a parità di salario, eguaglianza tra uomini e donne nel congedo parentale e soprattutto salute e sicurezza sul lavoro. Questi sono alcuni dei pilastri irrinunciabili su cui bisogna costruire un futuro solido e privo di disuguaglianze. Anche nella ricca Lombardia vengono applicati contratti collettivi ben al di sotto del salario minimo di 9 euro o denunciati casi di caporalato con stipendi sotto la soglia di povertà. Nei Consigli di amministrazione delle grandi aziende le donne sono spesso in minoranza e persistono divari retributivi di genere inaccettabili. Soprattutto però dobbiamo tutelare i lavoratori e permettergli di svolgere le proprie mansioni in totale sicurezza. L’anno scorso la Lombardia è stata la Regione Italiana dove si sono verificati il maggior numero di infortuni mortali. Occorre adottare tutte le misure possibili – nell’ambito della prevenzione e della sicurezza – per cercare di raggiungere l’obiettivo di zero morti sul lavoro”, conclude la 5 Stelle Pizzighini.

Redazione