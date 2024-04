Roma. Concerto del Primo Maggio al Circo Massimo, conducono Noemi e Ermal Meta: i cantanti

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 aprile 2024 – La diretta su Rai 3 e in HD sul canale 501 dalle 15.15. Rai Radio2, voce ufficiale del concertone in diretta radio e in video sul canale 202 del DTT, oltre che su Raiplay e Rai Italia.



Tante le novità di questa edizione per il più grande concerto live gratuito d’Europa: nuovi conduttori, Noemi e Ermal Meta, nuova location, il Circo Massimo.

Quasi nove ore di musica ma anche il tema dei diritti, come da tradizione: tutto questo nel Concerto del Primo Maggio, il grande appuntamento, giunto alla 32ª edizione, che dal 1990 raduna, nel giorno della Festa dei Lavoratori, decine di artisti e centinaia di migliaia di spettatori per uno degli eventi più seguiti.

Promosso da CGIL, CISL e UIL e trasmesso da Rai 3, Rai Radio2, Raiplay e Rai Italia, l’evento è organizzato da iCompany, per la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Sul palco una line up d’eccezione (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta E Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

Opening alle 13.15 condotto da BigMama con Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

Al Circo Massimo si esibiranno anche i 3 finalisti del contest 1MNext dedicato agli artisti emergenti – Atarde, Giglio, Moonari – per una finalissima che decreterà il vincitore assoluto del contest.

La diretta Rai sarà come sempre su Rai3 e in HD sul canale 501. Quattro le sezioni, l’anteprima (dalle 15.15 alle 16) e le tre parti del concerto (dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21, dalle 21.05 alle 24).

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024. Così i tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2024 al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico attraversato da molte crisi, ambientali, sociali, fino alle troppe

guerre ancora in corso. La manifestazione nazionale si terrà nella città di Monfalcone, in diretta su Rai3 dalle 12.10 alle 12.55, e prevederà gli interventi di delegate e delegati, pensionate e pensionati e si concluderà con il comizio dei tre Segretari Generali PierPaolo Bombardieri, Luigi Sbarra, Maurizio Landini.

Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio2, voce ufficiale del Concertone che, dalle ore 16.00 e fino a oltre la mezzanotte in simulcast con Rai 3, trametterà l’edizione 2024 dell’evento in una imperdibile maratona di emozioni, musica e divertimento. Si parte con la diretta di Diletta Parlangeli che proseguirà fino alle ore 19.00 circa, per tornare in collegamento intorno alle ore 20.00 con Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura dello spettacolo. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 su Rai Radio2 e sul canale 202 del DTT andrà in onda il DJ set di Ema Stokholma dal palco principale della manifestazione. Rai Radio2, che trasmetterà da una postazione esclusiva nel backstage realizzata in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ospiterà tutti gli artisti al termine di ogni esibizione per raccogliere commenti a caldo ed esclusivi retroscena. Inoltre, sui canali social della radio saranno disponibili inediti contenuti multimediali con tutti i protagonisti del Concertone, dalle prove del 29 e 30 aprile e dalla diretta del Primo Maggio.

Il Concerto del 1° maggio anche quest’anno sarà reso pienamente accessibile da Rai Pubblica Utilità: a partire dalle 15.00 – e per tutta la durata del Concerto – sulla pagina 777 di Televideo saranno disponibili i sottotitoli realizzati in diretta dallo studio di SAXA RUBRA; a partire dalle 20 l’audiodescrizione – attivabile sul canale audio dedicato – ed in streaming su Rai Play, permetterà anche alle persone cieche di conoscere i dettagli legati alle luci, alla scenografia, agli abiti, ai movimenti di artisti e conduttori sul palco.

Sempre a partire dalle 20, su Rai Play inizierà la diretta accessibile con sottotitoli e LIS, realizzata dallo studio 2 di Via Teulada che ospiterà per la prima volta in occasione del Concerto, anche il pubblico.

In particolare, una squadra di 7 performer – tra cui anche due giovani performer sorde – e 2 interpreti, si alterneranno per tradurre in LIS le battute di conduttori e ospiti e interpretare, sempre nella Lingua dei Segni Italiana, tutte le canzoni proposte sul palco del Circo Massimo , trasmettendo, attraverso i movimenti del corpo, emozioni e ritmo musicale ed offrendo uno spettacolo artistico godibile non solo per il pubblico sordo, ma per una platea di spettatori più ampia, che ha imparato ad apprezzare la forza espressiva della Lis.

L’accessibilità in LIS verrà, infine, garantita anche al Circo Massimo – sempre a partire dalle 20.00 – attraverso il rimando dell’immagine di interpreti e performer sui ledwall laterali del palco creando così la piena inclusione e partecipazione all’evento.

