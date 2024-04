TEODOLINDA 2024: L’EVENTO POLITICO REGIONALE DI ITALIA VIVA CON MATTEO RENZI SI SVOLGERÀ AD ABBIATEGRASSO

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 30 aprile 2024 – Sabato 11 maggio avremo il piacere di ospitare l’edizione 2024 della Teodolinda, l’evento politico di Italia Viva Lombardia.

Nata lo scorso anno come iniziativa di Italia Viva Monza e Brianza, da questo il nome Teodolinda, l’evento si svolgerà ad Abbiategrasso, presso l’ex Convento dell’Annunciata di Via Pontida, dalle ore 10.30 (inizio registrazione partecipanti dalle ore 9.20) e si chiuderà intorno alle 17.30.

Durante la giornata si alterneranno momenti condivisi con panel e interventi di parlamentari di Italia Viva, rappresentanti politici dei partiti che compongono la Lista Stati Uniti d’Europa, esperti, candidati alle Elezioni Europee e tavoli di lavoro tematici e provinciali (il programma definitivo sarà disponibile all’inizio della prossima settimana).

L’evento si chiuderà con l’intervento di Matteo Renzi.



“Ringraziamo Roberto Cociancich – Presidente di Italia Viva Lombardia – per aver scelto, insieme alla cabina di regia regionale, la città di Abbiategrasso per ospitare questo momento di approfondimento e confronto; un ulteriore momento importante per l’Area Magentino e Abbiatense dopo le recenti iniziative del tour metropolitano di Italia Viva organizzate a Magenta e Arluno”.

Chi volesse partecipare può registrarsi all’evento utilizzando il seguente modulo online:

https://forms.gle/oAMHUfdyzRBEXKbp9



Andrea Sfondrini – Cabina di Regia Italia Viva Lombardia

Loredana Pianta – Referente Italia Viva Magentino e Abbiatense

Federico Veronelli – Presidente Italia Viva Città di Abbiategrasso

Sergio Corba – Presidente Italia Viva Zona Abbiatense

Alberto Fornaroli – Presidente Italia Viva Zona Magentino

Mauro Foieni – Presidente Italia Viva Zona Bareggio